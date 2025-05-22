В Алматы при строительстве BRT заменят только поврежденные бордюры

По словам экспертов, перед началом укладки нового асфальта, необходимо произвести рихтовку бордюров.

В процессе эксплуатации дорог бордюры могут подвергаться повреждениям или смещению, что часто происходит вследствие дорожных аварий либо наезда техники. Это приводит к образованию щелей между бордюром и дорожным покрытием, что в свою очередь способствует образованию трещин. В результате этого снижается долговечность и качество дороги.

Фото: акимат Алматы

Для того, чтобы избежать подобных негативных последствий, перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения надлежащих эксплуатационных характеристик дорог, бордюрный камень должен быть установлен на одном уровне. То есть, изначально должна быть произведена рихтовка.

Рихтовка не означает их замену, поскольку целые бордюры устанавливаются повторно на определенный уровень. Замене подлежат только поврежденные бордюры, имеющие дефект. В ходе среднего ремонта улиц меняется порядка 3% бордюров — это средний показатель по городу.

При строительстве линии BRT также будет производиться замена только повреждённых бордюров. Их точное количество определят по результатам дефектовки.

Напомним, в Алматы продолжаются работы по обновлению проспекта Райымбека батыра в рамках проекта скоростного автобусного транспорта (BRT).