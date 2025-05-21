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    14:00, 21 Май 2025 | GMT +5

    BRT по Райымбека в Алматы: какие участки ремонтируют сейчас

    В Алматы продолжаются работы по обновлению проспекта Райымбека батыра в рамках проекта скоростного автобусного транспорта (BRT), передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как отметили в акимате, ведутся работы по укладке тротуарной плитки, ремонту арыков, монтажу поребриков и подготовке инфраструктуры для автобусных маршрутов BRT.

    Работы проводятся на нескольких участках проспекта:

    • Райымбека, 348/1 — 451А (Ауэзовский район): здесь ведутся работы по срезу асфальта парковки и укладка плитки у бизнес-центров Aspara и Zeinet;
    • От моста на улице Розыбакиева до улицы Брюсова (вдоль аллеи), а также от улицы Крылова до Брюсова (северная сторона): проводится устройство основания под тротуары и укладка брусчатки;
    • От моста Розыбакиева до улицы Тургут Озала и от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева (южная сторона): ведутся работы по устройству поребриков и озеленению;
    • От улицы Байзакова до улицы Галилея, а также на участке Райымбека 206/2–206: идет монтаж поребриков, арыков, укладка брусчатки;
    • На участке от Райымбека, 172 до Райымбека, 176 (южная сторона): продолжается устройство тротуарных бордюров и укладка плитки;
    • Угол Райымбека и Сейфуллина (от Abdi до ZETA): ведутся работы по ремонту арыков, тротуаров и бордюров;
    • На участке от улицы Панфилова до Абылай хана и от улицы Чайковского до проспекта Желтоксан (южная сторона): проводится срез асфальта, демонтаж бордюров и подготовка полосы для движения общественного транспорта.

    Горожан предупреждают о возможных частичных ограничениях движения на указанных участках и рекомендуют заранее планировать маршруты.

    Отметим, что на проспекте Райымбека батыра в Алматы началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов — линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.

    Теги:
    Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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