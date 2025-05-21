BRT по Райымбека в Алматы: какие участки ремонтируют сейчас

Как отметили в акимате, ведутся работы по укладке тротуарной плитки, ремонту арыков, монтажу поребриков и подготовке инфраструктуры для автобусных маршрутов BRT.

Работы проводятся на нескольких участках проспекта:

Райымбека, 348/1 — 451А (Ауэзовский район): здесь ведутся работы по срезу асфальта парковки и укладка плитки у бизнес-центров Aspara и Zeinet;

От моста на улице Розыбакиева до улицы Брюсова (вдоль аллеи), а также от улицы Крылова до Брюсова (северная сторона): проводится устройство основания под тротуары и укладка брусчатки;

От моста Розыбакиева до улицы Тургут Озала и от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева (южная сторона): ведутся работы по устройству поребриков и озеленению;

От улицы Байзакова до улицы Галилея, а также на участке Райымбека 206/2–206: идет монтаж поребриков, арыков, укладка брусчатки;

На участке от Райымбека, 172 до Райымбека, 176 (южная сторона): продолжается устройство тротуарных бордюров и укладка плитки;

Угол Райымбека и Сейфуллина (от Abdi до ZETA): ведутся работы по ремонту арыков, тротуаров и бордюров;

На участке от улицы Панфилова до Абылай хана и от улицы Чайковского до проспекта Желтоксан (южная сторона): проводится срез асфальта, демонтаж бордюров и подготовка полосы для движения общественного транспорта.

Горожан предупреждают о возможных частичных ограничениях движения на указанных участках и рекомендуют заранее планировать маршруты.

Отметим, что на проспекте Райымбека батыра в Алматы началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов — линии BRT. Основные работы планируется завершить до конца 2025 года.