Иски против 30 недобросовестных подрядчиков направили в суд Алматы
В Алматы по итогам строительного сезона 2025 года ряд подрядных организаций лишен лицензий за нарушения при реализации проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга в Алматы.
По его словам, лицензий лишены компании, допустившие системные нарушения требований при выполнении работ. В их числе — ТОО «AsiaMax», ТОО «СК 7 Строй», ТОО «Энерджи-Тараз», ТОО «Алатау сапа курлыс».
— По итогам регулярных объездов и внеплановых проверок принято принципиальное решение — компании, которые не обеспечивают качество и соблюдение нормативных требований, не должны работать на городских проектах, — сказал Алмасхан Сматлаев.
В отношении недобросовестных подрядчиков подготовлено 30 исковых заявлений, которые направлены в суд. Параллельно ведется претензионная работа в отношении проектных организаций и авторского надзора, допустивших нарушения, включая некорректное размещение проектных решений на инженерных сетях и элементах благоустройства.
В связи с выявленными нарушениями изменен порядок согласования работ. Теперь все согласования будут осуществляться исключительно совместно с городскими управлениями. По словам Алмасхана Сматлаева, это позволит усилить контроль и повысить ответственность всех участников процесса.
Он подчеркнул, что работы, выполняемые без необходимых разрешений либо с нарушением установленных норм, будут пресекаться строгими административными мерами.
— Речь идет о штрафах, приостановке деятельности, возмещении ущерба, расторжении договоров и вплоть до лишения лицензии, — заключил Алмасхан Сматлаев.
Ранее сообщалось, что в этом году пять строительных компаний лишены лицензий на строительство и две организации, осуществляющие функции технического надзора, лишены аккредитации.