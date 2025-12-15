Иски против 30 недобросовестных подрядчиков направили в суд Алматы

Об этом сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга в Алматы.

По его словам, лицензий лишены компании, допустившие системные нарушения требований при выполнении работ. В их числе — ТОО «AsiaMax», ТОО «СК 7 Строй», ТОО «Энерджи-Тараз», ТОО «Алатау сапа курлыс».

— По итогам регулярных объездов и внеплановых проверок принято принципиальное решение — компании, которые не обеспечивают качество и соблюдение нормативных требований, не должны работать на городских проектах, — сказал Алмасхан Сматлаев.

В отношении недобросовестных подрядчиков подготовлено 30 исковых заявлений, которые направлены в суд. Параллельно ведется претензионная работа в отношении проектных организаций и авторского надзора, допустивших нарушения, включая некорректное размещение проектных решений на инженерных сетях и элементах благоустройства.

В связи с выявленными нарушениями изменен порядок согласования работ. Теперь все согласования будут осуществляться исключительно совместно с городскими управлениями. По словам Алмасхана Сматлаева, это позволит усилить контроль и повысить ответственность всех участников процесса.

Он подчеркнул, что работы, выполняемые без необходимых разрешений либо с нарушением установленных норм, будут пресекаться строгими административными мерами.

— Речь идет о штрафах, приостановке деятельности, возмещении ущерба, расторжении договоров и вплоть до лишения лицензии, — заключил Алмасхан Сматлаев.

Ранее сообщалось, что в этом году пять строительных компаний лишены лицензий на строительство и две организации, осуществляющие функции технического надзора, лишены аккредитации.



