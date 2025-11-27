Пять строительных компаний лишились лицензий в Алматы

Как сообщил заместитель акима города Бейбут Шаханов, стратегические решения по развитию городской среды принимаются через градостроительный совет и органы архитектурно-строительного контроля. В его состав входят независимые архитекторы и профильные эксперты, обеспечивающие общественный контроль, а госорганы при этом не имеют права голоса.

В этом году на строительных объектах проведено более 1 300 внеплановых проверок, по итогам которых наложено административных штрафов на сумму более 350 млн тенге. Также выдано более 600 предписаний на устранение нарушений.

Заместитель акима Алматы добавил, что еще несколько строительных компаний, а также организаций технического надзора и проектирования лишены лицензий.

— Лишение лицензий — один из наиболее эффективных механизмов очистки рынка от недобросовестных компаний. В этом году 5 строительных компаний лишены лицензий на строительство и 2 организации, осуществляющие функции технического надзора, лишены аккредитации, — подчеркнул Бейбут Шаханов.

Также с начала года в суды подано около 80 исков, половина из которых уже удовлетворена. Из них 42 иска касаются полного или частичного сноса объектов. В целом по городу с начала года снесено 38 незаконных строений, еще 70 объектов ожидают сноса.

— Главная цель — выстроить прозрачную и эффективную систему контроля, где каждый процесс — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию — осуществляется в строгом соответствии с законодательством, — заключил он.

