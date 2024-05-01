В Алматы наградили участников борьбы с паводками
В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Торжественное мероприятие посетил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками.
Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил меценатов Ассамблеи народа Казахстана, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях.
Благодарственные письма от имени главы города получили:
- Долкунтай Абдулхалил – председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана;
- Махмуд Эльяс – председатель общественного объединения «Афганский центр «Ариана»;
- Гахраман Садиев – председатель филиала РОО «Ассоциация азербайджанцев» в Алматы;
- Андрей Шин – председатель общественного объединения «Алматинский корейский национальный центр»;
- Абубакир Войнце – председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган»;
- Манас Ташибеков – заместитель председателя общественного объединения «Кыргызский этнокультурный центр «Мурас»;
- Рустам Кайрыев – куратор представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы, руководитель Штаба по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате паводков АНК в Алматы;
- Анна Торосян – председатель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы;
- Омар Мохаммедсаруар – член представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы;
- Гани Кандиев – волонтер, эксперт Общественного совета Алматы;
- Сакен Ибраймов – водитель-механик «Алматы Тазалык»;
- Оразгали Омар – волонтер;
- Окас Куаныш – водитель самосвала «Констракшн групп Самрук»;
- Айдар Султанов – инженер-дорожник «Adala Construction»;
- Шолпан Асанова – старший приемосдатчик груза и багажа станции Алматы-1.
Всего благодарственными письмами награждены 32 человека.
Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана.