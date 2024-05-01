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    14:18, 01 Май 2024 | GMT +6

    В Алматы наградили участников борьбы с паводками

    В Алматы наградили участников борьбы с паводками
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Торжественное мероприятие посетил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками.

    Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил меценатов Ассамблеи народа Казахстана, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях.

    Благодарственные письма от имени главы города получили:

    • Долкунтай Абдулхалил – председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана;
    • Махмуд Эльяс – председатель общественного объединения «Афганский центр «Ариана»;
    • Гахраман Садиев – председатель филиала РОО «Ассоциация азербайджанцев» в Алматы;
    • Андрей Шин – председатель общественного объединения «Алматинский корейский национальный центр»;
    • Абубакир Войнце – председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган»;
    • Манас Ташибеков – заместитель председателя общественного объединения «Кыргызский этнокультурный центр «Мурас»;
    • Рустам Кайрыев – куратор представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы, руководитель Штаба по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате паводков АНК в Алматы;
    • Анна Торосян – председатель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы;
    • Омар Мохаммедсаруар – член представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы;
    • Гани Кандиев – волонтер, эксперт Общественного совета Алматы;
    • Сакен Ибраймов – водитель-механик «Алматы Тазалык»;
    • ⁠Оразгали Омар – волонтер;
    • Окас Куаныш – водитель самосвала «Констракшн групп Самрук»;
    • Айдар Султанов – инженер-дорожник «Adala Construction»;
    • Шолпан Асанова – старший приемосдатчик груза и багажа станции Алматы-1.

    Всего благодарственными письмами награждены 32 человека.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана. 

    Теги:
    Ерболат Досаев День единства народа Казахстана Награда Акимат Алматы Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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