В Алматы наградили участников борьбы с паводками

В Алматы на площади Абая состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единства народа Казахстана. Торжественное мероприятие посетил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Праздничная программа началась с церемонии награждения волонтеров, гражданских активистов, представителей Ассамблеи народа Казахстана и других участников борьбы с паводками.

Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил меценатов Ассамблеи народа Казахстана, которые приняли активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для граждан, пострадавших от паводков, а также волонтеров, сотрудников коммунальных служб и предприятий, командированных в ЗКО для участия в противопаводковых мероприятиях.

Благодарственные письма от имени главы города получили:

Долкунтай Абдулхалил – председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана;

Махмуд Эльяс – председатель общественного объединения «Афганский центр «Ариана»;

Гахраман Садиев – председатель филиала РОО «Ассоциация азербайджанцев» в Алматы;

Андрей Шин – председатель общественного объединения «Алматинский корейский национальный центр»;

Абубакир Войнце – председатель общественного объединения «Казахстанское общество дунган»;

Манас Ташибеков – заместитель председателя общественного объединения «Кыргызский этнокультурный центр «Мурас»;

Рустам Кайрыев – куратор представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы, руководитель Штаба по сбору гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате паводков АНК в Алматы;

Анна Торосян – председатель представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы;

Омар Мохаммедсаруар – член представительства РОО «Ассамблея жастары» в Алматы;

Гани Кандиев – волонтер, эксперт Общественного совета Алматы;

Сакен Ибраймов – водитель-механик «Алматы Тазалык»;

⁠Оразгали Омар – волонтер;

Окас Куаныш – водитель самосвала «Констракшн групп Самрук»;

Айдар Султанов – инженер-дорожник «Adala Construction»;

Шолпан Асанова – старший приемосдатчик груза и багажа станции Алматы-1.

Всего благодарственными письмами награждены 32 человека.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана.