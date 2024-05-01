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    08:05, 01 Май 2024 | GMT +6

    Президент поздравил казахстанцев с Днем единства народа

    Токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передает агентство Kazinform.

    — Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас всех с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране. Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства — это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Общенациональное единство сейчас, по словам президента, проходит проверку на прочность в дни испытаний.

    — В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед. Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа. Желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия! — заявил Президент.

    Теги:
    Акорда День единства народа Казахстана Поздравления Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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