В Алматы автомобиль врезался в бензоколонку АЗС

Водитель автомашины марки Lexus следовал по проспекту Райымбека в западном направлении. Он начал перестраиваться из ряда в ряд и столкнулся с автомашиной марки Mercedes, которая следовала попутно. В результате Mercedes врезался в бензоколонку автозаправочной станции.

В результате пострадали водитель и пассажир Mercedes, их с травмами доставили в одну из больниц города.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Алатауского района.

Ранее в Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей.