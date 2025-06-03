12:31, 03 Июнь 2025 | GMT +5
В Алматы автомобиль врезался в бензоколонку АЗС
Авария произошла 3 июня в 03:40 утра в Алатауском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Водитель автомашины марки Lexus следовал по проспекту Райымбека в западном направлении. Он начал перестраиваться из ряда в ряд и столкнулся с автомашиной марки Mercedes, которая следовала попутно. В результате Mercedes врезался в бензоколонку автозаправочной станции.
В результате пострадали водитель и пассажир Mercedes, их с травмами доставили в одну из больниц города.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Алатауского района.
Ранее в Астане автобус с пассажирами врезался в опору табло. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Одной пациентке проведена ампутация нижних конечностей.