В аэропорту столицы Бангладеша произошел пожар

В грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в столице Бангладеша Дакке произошел пожар.

Согласно сообщению газеты Dhaka Tribune, базирующейся в Бангладеше, представитель Управления гражданской авиации Бангладеша (CAAB) Каусер Махмуд сообщил, что пожар возник в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал, где в основном хранятся импортные товары.

По его словам, команды, состоящие из представителей армии Бангладеша, сил безопасности и пожарных, быстро отреагировали на пожар и продолжают координированные работы по его тушению.

Представитель управления пожарной охраны и гражданской обороны Бангладеша Талха бин Джасим отметил, что сообщение о пожаре поступило в 14:30 по местному времени и что на место пожара прибыли 37 пожарных бригад.

Руководство аэропорта заявило, что в рамках мер безопасности все рейсы в аэропорту были приостановлены, а самолеты из ангаров были перемещены в другие районы для предотвращения возможного ущерба.

Из-за пожара маршруты многих прибывающих и убывающих рейсов были изменены или задержаны.