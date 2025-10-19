РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:36, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    В аэропорту столицы Бангладеша произошел пожар

    Пожар возник в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал, где в основном хранятся импортные товары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    В аэропорту столицы Бангладеша произошел пожар
    Фото: Анадолу

    В грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в столице Бангладеша Дакке произошел пожар.

    Согласно сообщению газеты Dhaka Tribune, базирующейся в Бангладеше, представитель Управления гражданской авиации Бангладеша (CAAB) Каусер Махмуд сообщил, что пожар возник в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал, где в основном хранятся импортные товары.

    По его словам, команды, состоящие из представителей армии Бангладеша, сил безопасности и пожарных, быстро отреагировали на пожар и продолжают координированные работы по его тушению.

    Представитель управления пожарной охраны и гражданской обороны Бангладеша Талха бин Джасим отметил, что сообщение о пожаре поступило в 14:30 по местному времени и что на место пожара прибыли 37 пожарных бригад.

    Руководство аэропорта заявило, что в рамках мер безопасности все рейсы в аэропорту были приостановлены, а самолеты из ангаров были перемещены в другие районы для предотвращения возможного ущерба.

    Из-за пожара маршруты многих прибывающих и убывающих рейсов были изменены или задержаны.

    Теги:
    Пожар В мире Бангладеш Аэропорт
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают