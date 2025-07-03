В 814 млн тенге обойдется восстановление Аксу после урагана

В результате урагана в Аксу поврежденными оказались 18 социальных объектов. Общая площадь восстановления почти 7400 квадратных метров. В ходе рабочей поездки акиму Павлодарской области Асаину Байханову сегодня доложили, что на эти цели необходимо 309 с половиной миллионов тенге.

Вместе с тем, помощь требуется жителям 97 многоэтажек и 281 частных домов, на которых оказались сорванными кровли. Общая площадь превысила 16 тысяч квадратных метров.

— Повреждено 443 опоры уличного освещения, 30 опор электроснабжения. Из них 397 опор подлежат выправке, 76 опор подлежат замене, замена 213 светильников, замена 29 фундаментов. Текущая ситуация: выправлено 260 опор, демонтировано 15 опор. Сумма требуемая для восстановления 101,4 миллионов тенге, — сообщили в акимате города Аксу.

Также восстановление необходимо зданиям пожарной части № 10, городскому суду, прокуратуре и управлению госдоходов. Общая сумма — 814,2 миллиона тенге.

Напомним, в Аксу в результате порывистого ветра упавшее дерево насмерть проткнуло женщину.

По данным на вечер 19 июня число пострадавших увеличилось до 10 человек.

Позже в акимате Павлодарской области сообщили, что в результате урагана в регионе оказались поваленными сотни деревьев, сорваны кровли, произошло по региону отключение света.