70 школьных столовых Туркестанской области работали без санитарных заключений

Нарушения зафиксированы в столовых, которые были модернизированы и запущены в рамках проектов государственно-частного партнерства. Несмотря на это, предприниматели начали работу без обязательных разрешительных документов.

— По выявленным нарушениям прокуратура Туркестанской области внесла акты прокурорского надзора в акимат региона и департамент санитарно-эпидемиологического контроля, — сообщили в надзорном ведомстве.

Только после вмешательства прокуратуры 50 образовательных учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения. Это позволило обеспечить надлежащим питанием 12 184 школьников.

Ответственность за допущенные нарушения понесли как администрации школ, так и предприниматели. В их отношении составлен 81 административный протокол по части 1 статьи 463 КоАП РК. Общая сумма штрафов превысила 7,3 миллиона тенге.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что ситуация со школьным питанием остается под контролем, выявленные нарушения подлежат обязательному устранению.

Проблема качества и организации школьного питания ранее поднималась и на республиканском уровне. Премьер-министр Олжас Бектенов отвечал на депутатский запрос о состоянии школьных столовых.

По словам депутата Мажилиса Екатерины Смоляковой, поводом стали многочисленные обращения родителей, предпринимателей и работников столовых, которые регулярно сталкиваются с вопросами качества питания и недостаточного финансирования.