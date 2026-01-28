70 школьных столовых Туркестанской области работали без санитарных заключений
Прокурорская проверка показала, что в десятках образовательных учреждений питание для детей организовывалось без санитарно-эпидемиологического заключения. К ответственности привлекли руководство школ и предпринимателей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нарушения зафиксированы в столовых, которые были модернизированы и запущены в рамках проектов государственно-частного партнерства. Несмотря на это, предприниматели начали работу без обязательных разрешительных документов.
— По выявленным нарушениям прокуратура Туркестанской области внесла акты прокурорского надзора в акимат региона и департамент санитарно-эпидемиологического контроля, — сообщили в надзорном ведомстве.
Только после вмешательства прокуратуры 50 образовательных учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения. Это позволило обеспечить надлежащим питанием 12 184 школьников.
Ответственность за допущенные нарушения понесли как администрации школ, так и предприниматели. В их отношении составлен 81 административный протокол по части 1 статьи 463 КоАП РК. Общая сумма штрафов превысила 7,3 миллиона тенге.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что ситуация со школьным питанием остается под контролем, выявленные нарушения подлежат обязательному устранению.
Проблема качества и организации школьного питания ранее поднималась и на республиканском уровне. Премьер-министр Олжас Бектенов отвечал на депутатский запрос о состоянии школьных столовых.
По словам депутата Мажилиса Екатерины Смоляковой, поводом стали многочисленные обращения родителей, предпринимателей и работников столовых, которые регулярно сталкиваются с вопросами качества питания и недостаточного финансирования.