Проблемы качества питания в школах Казахстана: что ответил Премьер-министр

На своей странице в Instagram Екатерина Смолякова сообщила, что вопрос школьного питания был поднят не случайно - за депутатским запросом стояли многочисленные обращения родителей, предпринимателей и работников школьных столовых, которые ежедневно сталкиваются с проблемами качества и финансирования питания в школах.

Согласно официальному ответу Правительства, сегодня школьным питанием обеспечены почти 4 млн детей, на эти цели из бюджетов направлено 192 млрд тенге. В организациях образования внедрены новые стандарты питания, предусматривающие обязательное включение мяса, молочной продукции, овощей и фруктов.

Одновременно усилен контроль качества школьного питания. В частности:

расширены лабораторные исследования продуктов питания,

выявлены нарушения, в том числе по импортной продукции,

введен проактивный мониторинг школьных столовых,

закреплен механизм внезапных проверок без предварительного уведомления.

Данные меры уже запущены и направлены на повышение безопасности и качества питания в школах.

Вместе с тем, как подчеркивается в депутатском запросе, остается актуальным вопрос финансирования: при уровне 484-750 тенге на одного ребенка в день даже при соблюдении стандартов сохраняются риски для качества питания. Как отметила депутат, этот сигнал был услышан, и работа по поиску сбалансированных решений будет продолжена.