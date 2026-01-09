РУ
    11:45, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Проблемы качества питания в школах Казахстана: что ответил Премьер-министр

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос о школьном питании, озвученный депутатом Мажилиса Екатериной Смоляковой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Абайұлы БЕКТЕНОВ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На своей странице в Instagram Екатерина Смолякова сообщила, что вопрос школьного питания был поднят не случайно - за депутатским запросом стояли многочисленные обращения родителей, предпринимателей и работников школьных столовых, которые ежедневно сталкиваются с проблемами качества и финансирования питания в школах.

    Согласно официальному ответу Правительства, сегодня школьным питанием обеспечены почти 4 млн детей, на эти цели из бюджетов направлено 192 млрд тенге. В организациях образования внедрены новые стандарты питания, предусматривающие обязательное включение мяса, молочной продукции, овощей и фруктов.

    Одновременно усилен контроль качества школьного питания. В частности:

    • расширены лабораторные исследования продуктов питания,
    • выявлены нарушения, в том числе по импортной продукции,
    • введен проактивный мониторинг школьных столовых,
    • закреплен механизм внезапных проверок без предварительного уведомления.

    Данные меры уже запущены и направлены на повышение безопасности и качества питания в школах.

    Вместе с тем, как подчеркивается в депутатском запросе, остается актуальным вопрос финансирования: при уровне 484-750 тенге на одного ребенка в день даже при соблюдении стандартов сохраняются риски для качества питания. Как отметила депутат, этот сигнал был услышан, и работа по поиску сбалансированных решений будет продолжена.

