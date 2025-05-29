В 478 км от Алматы произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 29 мая в 02 часа 14 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается в 478 км на северо-восточнее от г. Алматы.

Сведений об ощутимости нет.

25 мая землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области, а также в ВКО.

24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.