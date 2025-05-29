03:00, 29 Май 2025 | GMT +5
В 478 км от Алматы произошло землетрясение
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 29 мая в 02 часа 14 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается в 478 км на северо-восточнее от г. Алматы.
Сведений об ощутимости нет.
25 мая землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области, а также в ВКО.
24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.