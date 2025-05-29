РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 29 Май 2025 | GMT +5

    В 478 км от Алматы произошло землетрясение

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 29 мая в 02 часа 14 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

    Очаг землетрясения располагается в 478 км на северо-восточнее от г. Алматы.

    Сведений об ощутимости нет. 

    25 мая землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области, а также в ВКО.

    24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают