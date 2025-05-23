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    16:25, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Талдыкоргане почувствовали землетрясение

    В пятницу произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    – Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» Министерства чрезвычайных ситуации Республики Казахстан 23 мая 2025 года в 16 час 01 мин по  времени Астаны зарегистрировано землетрясение, – говорится в сообщении ведомства. 

    Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 12 километрах к северу от Талдыкоргана. 

    Сведения об ощутимости уточняются.

    Как отметили в пресс-службе МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. 

    По информации ведомства, сведения об ощутимости:

    - город Талдыкорган - 4.0 б.
    - село ⁠Балпык-Би - 4.0 б.
    - ⁠поселок Карабулак - 3.0 б.
    - ⁠город Уштобе - 3.0 б.
    - ⁠город Текели - 2.0 б.
    - ⁠село Сарыозек - 2.0 б.

    Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются.

    Напомним, ранее землетрясение зафиксировали в 253 километрах от Алматы. 

    Теги:
    Землетрясение Происшествия Талдыкорган
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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