В Талдыкоргане почувствовали землетрясение
В пятницу произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» Министерства чрезвычайных ситуации Республики Казахстан 23 мая 2025 года в 16 час 01 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, – говорится в сообщении ведомства.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 12 километрах к северу от Талдыкоргана.
Сведения об ощутимости уточняются.
Как отметили в пресс-службе МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
По информации ведомства, сведения об ощутимости:
- город Талдыкорган - 4.0 б.
- село Балпык-Би - 4.0 б.
- поселок Карабулак - 3.0 б.
- город Уштобе - 3.0 б.
- город Текели - 2.0 б.
- село Сарыозек - 2.0 б.
Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются.
Напомним, ранее землетрясение зафиксировали в 253 километрах от Алматы.