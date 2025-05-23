В Талдыкоргане почувствовали землетрясение

– Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» Министерства чрезвычайных ситуации Республики Казахстан 23 мая 2025 года в 16 час 01 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, – говорится в сообщении ведомства.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 12 километрах к северу от Талдыкоргана.

Сведения об ощутимости уточняются.

Как отметили в пресс-службе МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

По информации ведомства, сведения об ощутимости:

- город Талдыкорган - 4.0 б.

- село ⁠Балпык-Би - 4.0 б.

- ⁠поселок Карабулак - 3.0 б.

- ⁠город Уштобе - 3.0 б.

- ⁠город Текели - 2.0 б.

- ⁠село Сарыозек - 2.0 б.

Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются.

Напомним, ранее землетрясение зафиксировали в 253 километрах от Алматы.