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    09:53, 16 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение зафиксировали в 253 километрах от Алматы

    В пятницу утром произошло землетрясение в 253 километрах от Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    землетрясение в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform; Wikipedia

    — Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана 16 мая в по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, — говорится в сообщении центра. 

    Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 253 километрах на юго-восток от Алматы.

    По данным сейсмологов, координаты эпицентра составили 42,235° северной широты и 79,698 ° восточной долготы. В центре уточнили, что в Казахстане землетрясение не ощущалось.

    Напомним, 10 мая алматинцы почувствовали землетрясение. Тогда очаг подземных толчков находился в 35 км на юго-запад от Алматы.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Сейсмологи
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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