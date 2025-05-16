Землетрясение зафиксировали в 253 километрах от Алматы

— Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана 16 мая в по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, — говорится в сообщении центра.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана в 253 километрах на юго-восток от Алматы.

По данным сейсмологов, координаты эпицентра составили 42,235° северной широты и 79,698 ° восточной долготы. В центре уточнили, что в Казахстане землетрясение не ощущалось.

Напомним, 10 мая алматинцы почувствовали землетрясение. Тогда очаг подземных толчков находился в 35 км на юго-запад от Алматы.