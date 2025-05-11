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    21:00, 10 Май 2025 | GMT +5

    Алматинцы почувствовали землетрясение

    Землетрясение произошло в 35 км на юго-запад от Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    В социальных сетях жители и гости города делятся: кто-то ощутил подземные толчки, а кто-то и вовсе ничего не заметил. При этом владельцы смартфонов на Android получили автоматические уведомления о сейсмической активности.

    По информации МЧС, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 10 мая в 20:35 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился на границе Кыргызстана и Казахстана, в 35 километрах к юго-западу от Алматы.

    Расчетная сейсмическая интенсивность составила:

    * в Алматы — 2 балла,

    * в Каскелене — 2 балла,

    * в селе Каргалы — 2 балла.

    В ДЧС добавили, что согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Сведений об разрушениях не поступало.

    Отметим, что Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне. Недавно в городе провели общегородскую сейсмотренировку, чтобы напомнить жителям порядок действий в случае чрезвычайной ситуации. 

    В конце марта в Жамбылской области произошло сильное землетрясение.  В результате пострадали более 30 зданий. 

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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