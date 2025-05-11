Алматинцы почувствовали землетрясение

В социальных сетях жители и гости города делятся: кто-то ощутил подземные толчки, а кто-то и вовсе ничего не заметил. При этом владельцы смартфонов на Android получили автоматические уведомления о сейсмической активности.

По информации МЧС, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 10 мая в 20:35 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился на границе Кыргызстана и Казахстана, в 35 километрах к юго-западу от Алматы.

Расчетная сейсмическая интенсивность составила:

* в Алматы — 2 балла,

* в Каскелене — 2 балла,

* в селе Каргалы — 2 балла.

В ДЧС добавили, что согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Сведений об разрушениях не поступало.

Отметим, что Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне. Недавно в городе провели общегородскую сейсмотренировку, чтобы напомнить жителям порядок действий в случае чрезвычайной ситуации.

В конце марта в Жамбылской области произошло сильное землетрясение. В результате пострадали более 30 зданий.