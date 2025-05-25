РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:52, 25 Май 2025 | GMT +5

    Подземные толчки силой 2 балла ощущались в Восточном Казахстане

    Эпицентр землетрясения находился на территории России, в 1162 км северо-восточнее Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    25 мая в 07:35:14 (время Астаны) сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК зафиксировано землетрясение.

    Координаты: 50.320° с.ш., 88.020° в.д.

    Расчётная интенсивность: Усть-Каменогорск — 2 балла, с. Катон-Карагай — 2 балла

     - Слабое землетрясение — разрушений и пострадавших нет, - подчеркнули в МЧС.

    24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая  произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.

    Теги:
    МЧС ВКО Восточно-Казахстанская область Землетрясение Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают