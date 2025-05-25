Подземные толчки силой 2 балла ощущались в Восточном Казахстане

25 мая в 07:35:14 (время Астаны) сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК зафиксировано землетрясение.

Координаты: 50.320° с.ш., 88.020° в.д.

Расчётная интенсивность: Усть-Каменогорск — 2 балла, с. Катон-Карагай — 2 балла

- Слабое землетрясение — разрушений и пострадавших нет, - подчеркнули в МЧС.

24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.