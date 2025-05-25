07:52, 25 Май 2025 | GMT +5
Подземные толчки силой 2 балла ощущались в Восточном Казахстане
Эпицентр землетрясения находился на территории России, в 1162 км северо-восточнее Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС.
25 мая в 07:35:14 (время Астаны) сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК зафиксировано землетрясение.
Координаты: 50.320° с.ш., 88.020° в.д.
Расчётная интенсивность: Усть-Каменогорск — 2 балла, с. Катон-Карагай — 2 балла
- Слабое землетрясение — разрушений и пострадавших нет, - подчеркнули в МЧС.
24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.