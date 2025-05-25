РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:40, 25 Май 2025 | GMT +5

    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области

    Землетрясение зафиксировано в Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 25 мая в 15 часов 08 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. 

    Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 км. на юго-запад от г. Алматы.

    Сведения об ощутимости:
    Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Кулан - 3 балла, с. Мерки - 2 балла.

    Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

    Сегодня утром подземные толчки силой 2 балла ощущались в Восточном Казахстане. 24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.

    Теги:
    Землетрясение Жамбылская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают