Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Жамбылской области

Сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС РК 25 мая в 15 часов 08 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 км. на юго-запад от г. Алматы.

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: с. Кулан - 3 балла, с. Мерки - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Сегодня утром подземные толчки силой 2 балла ощущались в Восточном Казахстане. 24 мая произошло землетрясение в 434 км от Алматы. 23 мая произошло землетрясение в 12 километрах от города Талдыкоргана.