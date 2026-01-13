Интернет до сих пор отсутствует в 17 селах Актюбинской области

Вопросы цифровой трансформации региона и подготовки кадров в сфере информационных технологий обсудили на совещании в Актобе.

По словам руководителя областного управления цифровых технологий Асета Отарбаева, по итогам 2025 года интернетом обеспечены 294 аула. В их числе 270 населенных пунктов имеют мобильное соединение, а 24 подключены через спутниковую технологию OneWeb.

— В 2026–2027 годах в 206 аулах будут построены волоконно-оптические линии связи для обеспечения стабильного высокоскоростного интернета. Кроме того, вдоль автомобильных дорог республиканского значения в девяти районах области будут установлены 17 вышек связи, — сообщил Асет Отарбаев.

По его словам, интернет должен способствовать прозрачности в сфере образования и спорта. В области на платформе «DaraBala» зарегистрировано более 272,5 тысячи родителей, что соответствует 356,2 тысячам детей. Система фиксирует посещаемость школьных занятий и проводит анализ учебной нагрузки. В настоящее время проводится тестирование нового модуля, предназначенного для спортивных школ и секций.

Для обеспечения общественной безопасности в регионе установлено более 79 тысяч камер видеонаблюдения. К Центру оперативного управления подключены записи с 20 тысяч камер. Эти системы направлены на распознавание лиц, определение номерных знаков транспортных средств, оперативное реагирование при пожарах и фиксацию правонарушений. В течение года благодаря видеонаблюдению было раскрыто 250 преступлений.

— В регионе планируется открыть IT-парк, рассчитанный на обучение 300-400 студентов в год. Начнут работу школа формата «равный обучает равного» (Peer-to-Peer) и инновационный центр TUMO Center для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Аким области поручил перейти от отдельных проектов к системной работе, которая даст конкретные результаты. Он также отметил необходимость в кратчайшие сроки обеспечить 17 сельских населенных пунктов, где до сих пор нет интернета, стабильным подключением, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

В Актобе будет создан также Совет по вопросам цифровой трансформации.

Отметим, что центры обслуживания населения в регионе будут преобразованы в цифровые офисы. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Напомним, Глава государства подписал Цифровой кодекс Республики Казахстан.