Узбекистан запустил проект по переработке афганского золота
В Сурхандарьинской области запустили проект по переработке импортируемого из Афганистана золотого сырья, передает агентство Kazinform.
Как сообщает УзА, на начальном этапе на переработку было направлено 20 килограммов золотого сырья стоимостью 2,9 миллиона долларов.
Проект должен сыграть важную роль в повышении регионального промышленного потенциала, развитии ювелирной промышленности и увеличении объемов экспорта.
Согласно информации Областного таможенного управления, проект, реализуемый по инициативе региональной администрации и руководства Таможенного комитета, создал благоприятные условия для переработки золотого сырья, ранее транзитом перевозимого из Афганистана в другие страны, на таможенной территории Сурхандарьинской области в рамках режима переработки, производства полуфабрикатов ювелирных изделий и их экспорта в качестве продукции с высокой добавленной стоимостью.
Это также послужит повышению инвестиционной привлекательности оазиса, упрощению таможенных процедур и созданию высокой добавленной стоимости в регионе.
