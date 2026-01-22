Узбекистан запустил проект по переработке афганского золота

Как сообщает УзА, на начальном этапе на переработку было направлено 20 килограммов золотого сырья стоимостью 2,9 миллиона долларов.

Проект должен сыграть важную роль в повышении регионального промышленного потенциала, развитии ювелирной промышленности и увеличении объемов экспорта.

Согласно информации Областного таможенного управления, проект, реализуемый по инициативе региональной администрации и руководства Таможенного комитета, создал благоприятные условия для переработки золотого сырья, ранее транзитом перевозимого из Афганистана в другие страны, на таможенной территории Сурхандарьинской области в рамках режима переработки, производства полуфабрикатов ювелирных изделий и их экспорта в качестве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Это также послужит повышению инвестиционной привлекательности оазиса, упрощению таможенных процедур и созданию высокой добавленной стоимости в регионе.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством УзА.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы Узбекистана сократились на 1,1 млрд долларов.