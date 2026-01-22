РУ
    18:52, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Узбекистан запустил проект по переработке афганского золота

     В Сурхандарьинской области запустили проект по переработке импортируемого из Афганистана золотого сырья, передает агентство Kazinform. 

    Фото: uza.uz

    Как сообщает УзА, на начальном этапе на переработку было направлено 20 килограммов золотого сырья стоимостью 2,9 миллиона долларов.

    Проект должен сыграть важную роль в повышении регионального промышленного потенциала, развитии ювелирной промышленности и увеличении объемов экспорта.

    Согласно информации Областного таможенного управления, проект, реализуемый по инициативе региональной администрации и руководства Таможенного комитета, создал благоприятные условия для переработки золотого сырья, ранее транзитом перевозимого из Афганистана в другие страны, на таможенной территории Сурхандарьинской области в рамках режима переработки, производства полуфабрикатов ювелирных изделий и их экспорта в качестве продукции с высокой добавленной стоимостью. 

    Это также послужит повышению инвестиционной привлекательности оазиса, упрощению таможенных процедур и созданию высокой добавленной стоимости в регионе.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством УзА. 

    Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы Узбекистана сократились на 1,1 млрд долларов. 

