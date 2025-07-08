Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на 1,1 млрд долларов

По данным на 1 июля, общая стоимость активов в резервах Центрального банка Узбекистана составила 48,5 млрд долларов. Месяцем ранее, по итогам мая, золотовалютные резервы соседней страны оценивались в 49,6 млрд долларов, что стало рекордным показателем.

При этом объем валютных резервов сократился с 11,4 млрд до 9,5 млрд долларов.

В то же время стоимость золота в хранилищах Центробанка увеличилась на 763 млн долларов и составила 38,4 млрд долларов.

Также объем золота в стране вырос с 11,4 миллиона унций (323,18 тонны) до 11,7 миллиона унций (331,68 тонны).

Напомним, в январе этого года международные резервы и золотовалютный фонд Узбекистана выросли и достигли рекордного уровня.

Кроме того, за 11 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал золото на сумму 8,15 млрд долларов. Это в 2,3 раза больше по сравнению с 2022 годом и также является рекордным показателем.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года внешний долг Узбекистана вырос на 4,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 35,8 миллиарда приходится на государственный долг, а 32,6 милрд — на корпоративный сектор.