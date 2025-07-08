Внешний долг Узбекистана достиг 68,4 миллиарда долларов
По итогам первого квартала 2025 года внешний долг Узбекистана вырос на 4,3 миллиарда долларов, а совокупный внешний долг достиг 68,4 миллиарда долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центральный банк страны.
В обзоре Центрального банка, посвященном платежному балансу, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу, сообщается, что из той суммы 35,8 миллиарда приходится на государственный долг, а 32,6 миллиарда — на корпоративный сектор.
Как указали в отчете, на фоне роста экономических рисков и неопределенности, обусловленных обострением глобальной торговой политики и усилением процессов фрагментации, наблюдалось сохранение высоких мировых цен на традиционную экспортную продукцию Узбекистана. Кроме того, в данном периоде сохранились положительные тенденции, наблюдавшиеся в предыдущем году в сферах внешней трудовой миграции и туризма.
Ранее мы писали, что из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов.