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    21:02, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Внешний долг Узбекистана достиг 68,4 миллиарда долларов

    По итогам первого квартала 2025 года внешний долг Узбекистана вырос на 4,3 миллиарда долларов, а совокупный внешний долг достиг 68,4 миллиарда долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Центральный банк страны.

    Внешний долг Узбекистана достиг 68,4 миллиарда долларов
    Фото: пресс-служба Президента Республики Узбекистан

    В обзоре Центрального банка, посвященном платежному балансу, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу, сообщается, что из той суммы 35,8 миллиарда приходится на государственный долг, а 32,6 миллиарда — на корпоративный сектор.

    Как указали в отчете, на фоне роста экономических рисков и неопределенности, обусловленных обострением глобальной торговой политики и усилением процессов фрагментации, наблюдалось сохранение высоких мировых цен на традиционную экспортную продукцию Узбекистана. Кроме того, в данном периоде сохранились положительные тенденции, наблюдавшиеся в предыдущем году в сферах внешней трудовой миграции и туризма.

    Ранее мы писали, что из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов.

    Теги:
    Узбекистан Экономика Мировые новости Госдолг
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
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