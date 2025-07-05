Из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов

Согласно данным Министерства внутренних дел Узбекистана, заявление о хищении денег поступило в правоохранительные органы в июне этого года. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники ввели поддельные данные в POS-терминал, после чего отправились в банк и обналичили 90 тысяч долларов.

Фото: МВД РУ

Сотрудники МВД задержали 9 подозреваемых в хищении. Один из них признался, что нашёл мошенническую схему через Telegram-каналы и тщательно изучил её. Далее, чтобы реализовать план, они договорились с сотрудником банка, который помог усовершенствовать программу.

По информации пресс-службы министерства, у задержанных изъяты 12 мобильных телефонов, POS-терминал и 36,5 тысячи долларов.

Фото: МВД РУ

Фото: МВД РУ

Следует отметить, что работающий в Узбекистане Tenge Bank является 100% дочерней компанией акционерного общества «Народный банк Казахстана». Он начал свою деятельность в Ташкенте в 2019 году.

Напомним, в прошлом году Центральный банк Узбекистана заблокировал 9,5 млрд сумов (около $732 тысячи), украденных мошенниками.