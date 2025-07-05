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    12:00, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов

    Мошенники похитили 90 тысяч долларов из ташкентского филиала Tenge Bank — дочерней компании акционерного общества «Народный банк Казахстана», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов
    Фото: МВД РУ

    Согласно данным Министерства внутренних дел Узбекистана, заявление о хищении денег поступило в правоохранительные органы в июне этого года. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники ввели поддельные данные в POS-терминал, после чего отправились в банк и обналичили 90 тысяч долларов.

    Из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов
    Фото: МВД РУ

    Сотрудники МВД задержали 9 подозреваемых в хищении. Один из них признался, что нашёл мошенническую схему через Telegram-каналы и тщательно изучил её. Далее, чтобы реализовать план, они договорились с сотрудником банка, который помог усовершенствовать программу.

    По информации пресс-службы министерства, у задержанных изъяты 12 мобильных телефонов, POS-терминал и 36,5 тысячи долларов.

    Из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов
    Фото: МВД РУ
    Из филиала казахстанского банка в Ташкенте украли 90 тысяч долларов
    Фото: МВД РУ

    Следует отметить, что работающий в Узбекистане Tenge Bank является 100% дочерней компанией акционерного общества «Народный банк Казахстана». Он начал свою деятельность в Ташкенте в 2019 году.

    Напомним, в прошлом году Центральный банк Узбекистана заблокировал 9,5 млрд сумов (около $732 тысячи), украденных мошенниками.

     

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Узбекистан Банки Центральная Азия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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