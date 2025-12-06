Узбекистан против Португалии: жеребьевка ЧМ-2026 прошла в США

Как пишет ВВС, из четырех британских сборных напрямую на ЧМ пробились две, Англия и Шотландия. Англия попала в группу с Хорватией, Панамой и Ганой. Шотландцам предстоит биться за выход в плей-офф с пятикратными чемпионами мира бразильцами, а также с Марокко и Гаити.

Действующий чемпион Аргентина попала в группу J с Австрией, Алжиром и Иорданией.

Также, на чемпионат мира пробился Узбекистан, попав в группу с Португалией, Колумбией и командой-победительницей весеннего плей-офф. Украина в марте будет играть в плей-офф европейского отбора.

Отмечается, что 23-й ЧМ по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. В нем впервые в истории примут участие 48 сборных — до сих пор, на последних семи чемпионатах, то есть с 1998 года, титул чемпионов мира разыгрывали 32 команды.

— Эти 48 сборных поделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В 1/16 финала выйдут первые две команды из каждой группы и восемь сборных, с наилучшими показателями занявшие третьи места в группах, — пишет ВВС.

