    01:20, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Узбекистан против Португалии: жеребьевка ЧМ-2026 прошла в США

    В Вашингтоне (США) прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Фото: Anadolu Agency

    Как пишет ВВС, из четырех британских сборных напрямую на ЧМ пробились две, Англия и Шотландия. Англия попала в группу с Хорватией, Панамой и Ганой. Шотландцам предстоит биться за выход в плей-офф с пятикратными чемпионами мира бразильцами, а также с Марокко и Гаити.

    Действующий чемпион Аргентина попала в группу J с Австрией, Алжиром и Иорданией.

    Также, на чемпионат мира пробился Узбекистан, попав в группу с Португалией, Колумбией и командой-победительницей весеннего плей-офф. Украина в марте будет играть в плей-офф европейского отбора.

    Отмечается, что 23-й ЧМ по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. В нем впервые в истории примут участие 48 сборных — до сих пор, на последних семи чемпионатах, то есть с 1998 года, титул чемпионов мира разыгрывали 32 команды.

    — Эти 48 сборных поделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В 1/16 финала выйдут первые две команды из каждой группы и восемь сборных, с наилучшими показателями занявшие третьи места в группах, — пишет ВВС.

    Ранее сообщалось, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев вошел в топ-5 мирового рейтинга с игроками ПСЖ и «Баварии».

