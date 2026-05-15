Казахстан укрепляет имидж драйвера тюркской интеграции — эксперт из Узбекистана

Проведение неформального саммита ОТГ усиливает международную субъектность Туркестана и одновременно укрепляет имидж Казахстана как одного из ключевых драйверов тюркской интеграции. Такое мнение выразил политолог, доцент кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана Мурат Бахадиров, передает агентство Kazinform.

Эксперт считает, что проведение неформального саммита в Туркестане имеет глубокое символическое и цивилизационное значение для всего тюркского мира. По его словам, выбор Туркестана в качестве площадки саммита демонстрирует стремление придать ОТГ не только политико-экономическое, но и ценностно-цивилизационное измерение.

— Туркестан исторически является одним из важнейших духовных и культурных центров тюркской цивилизации, тесно связанным с наследием Ходжи Ахмеда Ясави и формированием общего культурного пространства тюркских народов. Проведение саммита ОТГ в Туркестане — это попытка подчеркнуть историческую преемственность, общность культурных корней и символическое единство тюркских государств. Кроме того, Казахстан таким образом усиливает роль Туркестана как одного из символических центров тюркского мира. В последние годы Казахстан активно инвестирует в развитие города как международного культурного, туристического и дипломатического пространства, — подчеркнул политолог.

Мурат Бахадиров отмечает, что потенциал сотрудничества в рамках Организации тюркских государств сегодня существенно выше, чем несколько лет назад. С его слова, если на первоначальном этапе основной акцент делался на культурно-гуманитарном взаимодействии, укреплении общей исторической памяти и гуманитарных контактов, то сейчас организация постепенно формирует элементы более комплексной региональной координации.

— Этому способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, государства Центральной Азии и Турция заинтересованы в диверсификации внешнеэкономических связей, развитии транспортно-логистических маршрутов и усилении региональной взаимосвязанности. Во-вторых, современные геополитические процессы — трансформация мировой экономики, изменение логистических цепочек, рост конкуренции между глобальными центрами силы — подталкивают страны тюркского пространства к поиску дополнительных механизмов координации, — сообщает он.

Эксперт также подчеркнул, что особенно перспективными направлениями сегодня выглядят транспортная интеграция, развитие Среднего коридора, цифровизация, энергетика, образование, инвестиционное сотрудничество и взаимодействие в сфере искусственного интеллекта.

Он также отмечает, что сегодня государства все чаще стремятся использовать региональные форматы не только для гуманитарного взаимодействия, но и как инструмент экономической устойчивости, логистической безопасности и технологического развития. По его словам, после пандемии, энергетических кризисов и трансформации глобальных торговых маршрутов особое значение приобрели вопросы транспортной связанности, цифровой экономики, продовольственной безопасности и инвестиционного сотрудничества, что способствует расширению повестки ОТГ.

— Дополнительным фактором стала активизация Среднего коридора, который соединяет Азию и Европу через Каспийский регион. Для тюркских государств это создает возможность превратить свое географическое положение в серьезное геоэкономическое преимущество. Соответственно, ОТГ становится платформой координации инфраструктурных, торговых и транзитных проектов. Также важно учитывать фактор растущей региональной субъектности Центральной Азии. Страны региона сегодня проводят более активную и многовекторную внешнюю политику, стремясь расширять сотрудничество одновременно с различными центрами силы. В этих условиях ОТГ воспринимается как один из механизмов укрепления регионального взаимодействия без жесткой блоковой логики, — подытожил политолог.



