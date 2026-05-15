Зачем ОТГ нужна собственная цифровая экосистема — мнение эксперта

Экономическое сотрудничество стран ОТГ переходит к более открытому формату, основывающемуся на прогрессе и технологиях. Какие направления могут стать новыми точками роста для участников Организации тюркских государств, рассказал политолог, руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин, передает корреспондент агентства Kazinform.

На чем может вырасти экономика ОТГ

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, за десять месяцев 2025 года товарооборот республики со странами ОТГ составил 10,4 млрд долларов с ростом 10,9% год к году. Экспорт Казахстана вырос на 17,1% и достиг 7,6 млрд долларов, обеспечив положительное сальдо в 4,8 млрд долларов.

— По итогам года совокупный объем приблизился к 13 миллиардам. На уровне всей организации внутрирегиональная торговля по итогам 2024 года достигла 58,17 млрд долларов, что составило около 7% от совокупной внешней торговли стран ОТГ в 1,1 триллиона. Еще три года назад этот показатель не превышал 3%, целевой уровень установлен на отметке 10%. Темпы роста конечно же впечатляют, но абсолютные объемы все еще малы относительно потенциала, — привел данные Рустем Мустафин.

По его словам, членство в ОТГ дает положительный статистический эффект для взаимной торговли, наиболее выраженный между Турцией и Казахстаном. Однако внутренняя торговля внутри блока не сопоставима с совокупным внешнеторговым оборотом каждой из стран.

— Соглашение об Упрощенном таможенном коридоре, вступившее в силу в ноябре 2024 года, уже сократило время оформления грузов на границах, а двусторонняя торговля Азербайджана с Казахстаном в 2025 году выросла на 42,6%, с Узбекистаном более чем в три раза. Конкретные кейсы подтверждают, что снижение нетарифных издержек дает быстрый эффект, — подчеркнул Рустем Мустафин.

Наибольший несырьевой потенциал эксперт видит в пяти направлениях. Прежде всего, по его словам, это транспортно-логистические услуги и мультимодальные хабы вдоль Среднего коридора.

— Цифровизация логистики, развитие сухих портов, стыковка железнодорожных и морских маршрутов создают тот самый сервисный экспорт, который не зависит от мировых цен на сырье, — отметил политолог.

Вторым важным направлением, как сказал Рустем Мустафин, стали промышленная переработка и легкое машиностроение. Связка турецкого технологического рынка с производственной и транзитной базой Центральной Азии уже работает.

— Турция в 2025 году вышла на рекордный экспорт продукции ОПК в 10 миллиардов долларов, и значительная часть кооперационных цепочек завязана на партнеров по ОТГ. Совместные индустриальные проекты, включая крупные металлургические инициативы в Казахстане, формируют новые цепочки добавленной стоимости, — считает эксперт.

Третье направление — агропереработка и продовольственная безопасность. По его словам, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан имеют сильную сырьевую базу, Турция и Азербайджан обладают технологиями переработки и развитыми сбытовыми сетями.

— Глубокая переработка зерна, мяса, плодоовощной продукции с выходом на общий тюркский рынок и далее на Ближний Восток и Европу. Это сегмент, в котором рост может быть кратным в горизонте пяти-семи лет. Двукратное и трехкратное увеличение поставок фармацевтики, пищевой упаковки, макаронных изделий между странами организации в последние годы тому подтверждение, — привел пример Мустафин.

Эксперт также выделил четвертое направление — цифровые и деловые услуги, включая логистические платформы, финтех и трансграничные сервисы. Пятым перспективным направлением, по его словам, остаются туризм, образование и креативные индустрии, где культурная близость стран может конвертироваться в экспорт услуг.

— Туристический бренд «Тюркский Шелковый путь», созданный вокруг ежегодной ротации статуса туристической столицы тюркского мира между Туркестаном, Шамахы, Бурсой, Джалал-Абадом и Актау, постепенно становится самостоятельной экономической категорией, — убежден собеседник.

Как ИИ и цифровизация могут усилить Средний коридор

Темой неформального Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств в Туркестане стали искусственный интеллект и цифровое развитие. В этом контексте эксперты единодушно подчеркивают необходимость углубления цифровой интеграции между странами ОТГ. Одним из ключевых и наиболее экономически выгодных направлений остается цифровизация таможни и транзита. Так, внедрение систем eTIR, e-CMR и электронных разрешений по схеме e-Permit уже на пилотных участках между Азербайджаном и Узбекистаном позволило сократить время простоя грузов на границах примерно на 40%.

— Масштабирование такой инфраструктуры на весь Срединный коридор означает прямой рост конкурентоспособности маршрута относительно северного и южного. По разным оценкам, цифровизация транзита снижает совокупные затраты на 25-30%, что в денежном выражении сопоставимо с эффектом строительства новой железной дороги, только без капитальных вложений в инфраструктуру, — пояснил спикер.

Второй узел — интероперабельность национальных цифровых платформ. Как сказал эксперт, любая страна может оцифровать свою таможню, налоговую службу, реестры земли и недвижимости, но если соседние системы не разговаривают друг с другом, эффект остается локальным.

— Для Среднего коридора главным условием отдачи является именно совместимость, а не отдельная автоматизация. Сюда же относится цифровое отслеживание грузов, единые окна для перевозчиков, интеллектуальные системы управления узкими местами на маршруте. Казахстан в этом узле может выступить оператором, а не только участником, исходя из уровня собственной цифровой инфраструктуры и наработок, — убежден Рустем Мустафин.

Третьим направлением, по его словам, являются государственное управление и промышленность. Внедрение ИИ-систем в добывающем секторе Казахстана и Узбекистана, как отмечает эксперт, способно повысить производительность труда на 15–20% в течение ближайших трех-четырех лет за счет оптимизации логистики на месторождениях, предиктивного обслуживания оборудования и автоматизации контроля качества.

Четвертым направлением, как отметил собеседник, являются финансовая инфраструктура и кибербезопасность. По его словам, созданный в 2024 году Совет центральных банков стран ОТГ нацелен на формирование независимой расчетной инфраструктуры, способной снизить зависимость от глобальных платежных систем, которые все чаще используются как инструмент политического давления.

— Параллельно требуется единая архитектура киберустойчивости коридоров, потому что цифровой транзит без защищенной среды становится новой уязвимостью. Образование и кадры закрывают четвертый узел снизу. Без общей подготовки специалистов, обменов и совместимых программ любая цифровая интеграция останется витринной, — подытожил Рустем Мустафин.

Главная роль же тюркского мира в нынешней системе международных отношений, по мнению эксперта, сводится к снижению фрагментации Евразии. Рустем Мустафин предостерегает от понимания ОТГ как оборонного союза. Гораздо точнее, по его мнению, говорить о зарождающемся сообществе безопасности низкой плотности, где накапливаются привычки консультаций по чувствительным вопросам, от Афганистана и пограничных кризисов в Центральной Азии до посткарабахской повестки на Кавказе.