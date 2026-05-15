    Зачем ОТГ нужна собственная цифровая экосистема — мнение эксперта

    Экономическое сотрудничество стран ОТГ переходит к более открытому формату, основывающемуся на прогрессе и технологиях. Какие направления могут стать новыми точками роста для участников Организации тюркских государств, рассказал политолог, руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: из личного архива

    На чем может вырасти экономика ОТГ

    По данным Министерства национальной экономики Казахстана, за десять месяцев 2025 года товарооборот республики со странами ОТГ составил 10,4 млрд долларов с ростом 10,9% год к году. Экспорт Казахстана вырос на 17,1% и достиг 7,6 млрд долларов, обеспечив положительное сальдо в 4,8 млрд долларов.

    — По итогам года совокупный объем приблизился к 13 миллиардам. На уровне всей организации внутрирегиональная торговля по итогам 2024 года достигла 58,17 млрд долларов, что составило около 7% от совокупной внешней торговли стран ОТГ в 1,1 триллиона. Еще три года назад этот показатель не превышал 3%, целевой уровень установлен на отметке 10%. Темпы роста конечно же впечатляют, но абсолютные объемы все еще малы относительно потенциала, — привел данные Рустем Мустафин.

    По его словам, членство в ОТГ дает положительный статистический эффект для взаимной торговли, наиболее выраженный между Турцией и Казахстаном. Однако внутренняя торговля внутри блока не сопоставима с совокупным внешнеторговым оборотом каждой из стран.

    — Соглашение об Упрощенном таможенном коридоре, вступившее в силу в ноябре 2024 года, уже сократило время оформления грузов на границах, а двусторонняя торговля Азербайджана с Казахстаном в 2025 году выросла на 42,6%, с Узбекистаном более чем в три раза. Конкретные кейсы подтверждают, что снижение нетарифных издержек дает быстрый эффект, — подчеркнул Рустем Мустафин.

    Наибольший несырьевой потенциал эксперт видит в пяти направлениях. Прежде всего, по его словам, это транспортно-логистические услуги и мультимодальные хабы вдоль Среднего коридора.

    — Цифровизация логистики, развитие сухих портов, стыковка железнодорожных и морских маршрутов создают тот самый сервисный экспорт, который не зависит от мировых цен на сырье, — отметил политолог.

    Вторым важным направлением, как сказал Рустем Мустафин, стали промышленная переработка и легкое машиностроение. Связка турецкого технологического рынка с производственной и транзитной базой Центральной Азии уже работает.

    — Турция в 2025 году вышла на рекордный экспорт продукции ОПК в 10 миллиардов долларов, и значительная часть кооперационных цепочек завязана на партнеров по ОТГ. Совместные индустриальные проекты, включая крупные металлургические инициативы в Казахстане, формируют новые цепочки добавленной стоимости, — считает эксперт.

    Третье направление — агропереработка и продовольственная безопасность. По его словам, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан имеют сильную сырьевую базу, Турция и Азербайджан обладают технологиями переработки и развитыми сбытовыми сетями.

    — Глубокая переработка зерна, мяса, плодоовощной продукции с выходом на общий тюркский рынок и далее на Ближний Восток и Европу. Это сегмент, в котором рост может быть кратным в горизонте пяти-семи лет. Двукратное и трехкратное увеличение поставок фармацевтики, пищевой упаковки, макаронных изделий между странами организации в последние годы тому подтверждение, — привел пример Мустафин.

    Эксперт также выделил четвертое направление — цифровые и деловые услуги, включая логистические платформы, финтех и трансграничные сервисы. Пятым перспективным направлением, по его словам, остаются туризм, образование и креативные индустрии, где культурная близость стран может конвертироваться в экспорт услуг.

    — Туристический бренд «Тюркский Шелковый путь», созданный вокруг ежегодной ротации статуса туристической столицы тюркского мира между Туркестаном, Шамахы, Бурсой, Джалал-Абадом и Актау, постепенно становится самостоятельной экономической категорией, — убежден собеседник.

    Как ИИ и цифровизация могут усилить Средний коридор

    Темой неформального Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств в Туркестане стали искусственный интеллект и цифровое развитие. В этом контексте эксперты единодушно подчеркивают необходимость углубления цифровой интеграции между странами ОТГ. Одним из ключевых и наиболее экономически выгодных направлений остается цифровизация таможни и транзита. Так, внедрение систем eTIR, e-CMR и электронных разрешений по схеме e-Permit уже на пилотных участках между Азербайджаном и Узбекистаном позволило сократить время простоя грузов на границах примерно на 40%.

    — Масштабирование такой инфраструктуры на весь Срединный коридор означает прямой рост конкурентоспособности маршрута относительно северного и южного. По разным оценкам, цифровизация транзита снижает совокупные затраты на 25-30%, что в денежном выражении сопоставимо с эффектом строительства новой железной дороги, только без капитальных вложений в инфраструктуру, — пояснил спикер.

    Второй узел — интероперабельность национальных цифровых платформ. Как сказал эксперт, любая страна может оцифровать свою таможню, налоговую службу, реестры земли и недвижимости, но если соседние системы не разговаривают друг с другом, эффект остается локальным.

    — Для Среднего коридора главным условием отдачи является именно совместимость, а не отдельная автоматизация. Сюда же относится цифровое отслеживание грузов, единые окна для перевозчиков, интеллектуальные системы управления узкими местами на маршруте. Казахстан в этом узле может выступить оператором, а не только участником, исходя из уровня собственной цифровой инфраструктуры и наработок, — убежден Рустем Мустафин.

    Третьим направлением, по его словам, являются государственное управление и промышленность. Внедрение ИИ-систем в добывающем секторе Казахстана и Узбекистана, как отмечает эксперт, способно повысить производительность труда на 15–20% в течение ближайших трех-четырех лет за счет оптимизации логистики на месторождениях, предиктивного обслуживания оборудования и автоматизации контроля качества.

    Четвертым направлением, как отметил собеседник, являются финансовая инфраструктура и кибербезопасность. По его словам, созданный в 2024 году Совет центральных банков стран ОТГ нацелен на формирование независимой расчетной инфраструктуры, способной снизить зависимость от глобальных платежных систем, которые все чаще используются как инструмент политического давления.

    — Параллельно требуется единая архитектура киберустойчивости коридоров, потому что цифровой транзит без защищенной среды становится новой уязвимостью. Образование и кадры закрывают четвертый узел снизу. Без общей подготовки специалистов, обменов и совместимых программ любая цифровая интеграция останется витринной, — подытожил Рустем Мустафин.

    Главная роль же тюркского мира в нынешней системе международных отношений, по мнению эксперта, сводится к снижению фрагментации Евразии. Рустем Мустафин предостерегает от понимания ОТГ как оборонного союза. Гораздо точнее, по его мнению, говорить о зарождающемся сообществе безопасности низкой плотности, где накапливаются привычки консультаций по чувствительным вопросам, от Афганистана и пограничных кризисов в Центральной Азии до посткарабахской повестки на Кавказе.

    — Ученый Сэмюэл Хантингтон писал, что культурные границы превращаются в линии разлома там, где институты перестают работать. ОТГ же работает в обратном направлении — превращает потенциальные линии разлома в линии координации, и, не претендуя на роль наднационального арбитра, — говорит эксперт.

    ИИ Искусственный интеллект Миннацэкономики ОТГ Промышленность Средний коридор Транспорт Цифровизация
    Айгерим Дуйсембай
