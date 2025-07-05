Ұят, обал, ар-намыс: что означают этические понятия казахского народа

Алғыс

Благодарность — это особый концепт в традиционном казахском мировоззрении, выражающий добрые пожелания и признательность, связанные с добрыми поступками между людьми. Казахи воспринимали слово как священную и сакральную силу, верили, что через слова благодарности можно принести человеку добро. Согласно убеждению казахов, чем больше человек получает благодарностей, тем счастливее будет его жизнь.

Благодарность может выразить любой человек. Ее нельзя попросить или потребовать — она произносится от чистого сердца, в отличие от бата, которую обычно просят у старших, уважаемых людей или старейшин.

По мнению ученого Абдуали Кайдара, благодарственные слова делятся на две группы: бата (благословения) и тілек (слова пожелания).

Происходит от «алкыш», «algis» в древнетюркском языке.

Бата

Бата — это благословение, особая форма казахской речевой традиции. Обычно произносится уважаемыми людьми, старейшинами в важных жизненных моментах: перед дорогой, в начале важного дела или после успешного завершения значимого события, при рождении ребенка.

Бата также используется в значении подтвержденного договоренности между двумя сторонами, чаще всего — во время сватовства, обручения, брачных соглашений.

Исследования о значении бата в жизни казахского народа имеются у таких этнографов, как В. Радлов, А. Диваев, Г. Потанин, В. Васильев, А. Маргулан и других. Фольклорист А. В. Васильев писал, что «бата — особая форма казахской поэзии», А. Байтұрсынұлы называл «бата» отдельным малым жанром казахского фольклора.

По мнению ряда ученых, слово «бата» происходит от арабского слова «фатиха», что означает начало, вступление, предисловие, а также является названием первой суры Корана.

Қарғыс

Қарғыс (проклятие) –это гневное, исполненное боли и обиды слово, произносимое человеком, подвергшимся несправедливости, унижению или страданиям. Проклинать, по поверьям, могут не только люди, но и животные, растения, сама земля и духи предков, если они подверглись надругательству.

Казахский народ всегда относился к проклятиям с большой осторожностью, поэтому говорили: «Қарғыс алма, алғыс ал» (Не собирай проклятия — собирай благословения).

В древнетюркских письменных памятниках, особенно в словаре Махмуда Кашгари, встречаются слова «қарғағ», «қарғыш». В этом же словаре можно найти и исходное значение слова «қарғыс»: қырға — ругаться, оскорблять; қырғағ — гнев, ярость, кара; также используется в значении наказания. Лингвисты предпологают, что первоначальное значение слова — «гнев», «ярость», затем оно приобрело значение «ругаться», а финальной стадией смыслового развития стало значение «наказание».

Среди современных тюркских языков интересную параллель можно найти в якутском языке, где слово «харгыс» означает препятствие, помеха, создание трудностей.

Амандасу

Это устаревшее слово, означающее прощание, расставание, так и приветствие.

Академик Рабига Сыздык в своих трудах отмечает, что в современном литературном казахском языке слово «амандасу» преимущественно понимается как обмен приветствиями, пожелание благополучия при встрече. Однако в древности это слово имело и противоположный смысл — «прощание, расставание». В казахском обществе существовала традиция прощаться с родными, с любимыми, с родиной перед долгим путем, переездом или важным путешествием.

Помимо этого, в старинных письменных источниках слово «амандасу» также использовалось в значении «встретиться и поприветствовать друг друга». По обычаю, человек, вернувшийся из поездки, первым шел приветствовать старших по возрасту и положению. Также существовала норма приветствовать уважаемых людей, проходя мимо их аула. Таким образом, «амандасу» способствовало укреплению общественной сплоченности и коммуникативной культуры народа.

Слово «аман» имеет арабское происхождение и означает «безопасность».

Аманат

В традиционной среде аманат — это имущество, скот, бытовые предметы и другие материальные ценности, которые один человек безвозмездно передает другому на хранение, с последующим возвратом или передачей третьему лицу.

Между доверяющим (аманаттаушы) и принимающим на хранение (аманатқа алушы) устанавливается высокий уровень доверия. Принявший аманат человек, не имел права предать доверие даже в самых трудных обстоятельствах, соблюдая принцип «Аманатқа қиянат жасама» (не предавай аманат).

Слово аманат связано с арабским корнем «ами» (безопасность, спокойствие) и родственно слову «иман» (вера), и означает «доверие» или «передачу на хранение».

Ар

Ар (мораль) — это нравственное сознание, этико-философская категория, мера добродетелей человека. Понятие «адамгершілік» (человечность) в казахской культуре означает совокупность добрых качеств, присущих человеку. В этом контексте «Ар» рассматривается как источник, начало этих нравственных качеств.

Слово «ар» в арабском языке означает стыд, позор.

Намыс

Это понятие, означающее честь, совесть. В казахском языке оно также употребляется в значении чести и достоинства как личности, так и всего народа.

В казахском фольклоре нередко встречается выражение «намыс қайту», которое означает отомстить за оскорбленную честь, восстановить утраченное достоинство.

Слово происходит от арабского «намус» — честь, стыд, совесть.

Абырой

В казахском мировоззрении «абырой» — одна из важнейших ценностей, отражающая духовную цельность человека, его жизненные принципы и уважение, которым он пользуется в обществе. Потеря абырой — то есть достоинства, репутации — воспринималась как серьезное наказание не только для самого человека, но и для всего его рода. В традиционной культуре абырой имел скорее коллективный характер, отражая не только личные качества, но и верность общепринятым нормам, обычаям и нравственным устоям. Даже годами заслуженная честь могла быть утеряна из-за одного опрометчивого поступка.

Именно поэтому старшие наставляют молодежь словами «Абыройлы бол!» (Будь достойным, сохрани честь), а в трудный момент человек может взывать к Всевышнему: «Абырой бере гөр» (Даруй мне честь, не лиши меня достоинства).

Слово «абырой» происходит от персидского абру, где аб означает «вода», а ру — «лицо» или «облик». В труде Юсуфа Баласагуни встречается строка «оларда бірісі тілер йүз сувы» — то есть «один из них желает славы». Здесь выражение «жүз суы» употребляется в значении слава. Это значение сохранилось и в казахском фразеологизме «бетінің суын бес төгу».

Адалдық

В традиционной казахской культуре «адалдық» рассматривался как важнейший этический ориентир, мерило человечности. Он входит в число четырех ключевых этических категорий, формирующих и регулирующих систему нравственных отношений. Эти пары противопоставлений: адал ↔ арам (дозволенное — запретное) и обал ↔ сауап (грех — награда), лежат в основе казахского представления о добре и зле.

Противоположное понятие — арам, обозначающее такие негативные качества, как лицемерие, жестокость, обман и двуличие.

Термин адал происходит от арабского слова «халал» и обозначает все, что разрешено, не запрещено.

Ұят

Стыд и совесть– это нравственные качества человека, отражающие его способность различать добро и зло, а также осознавать личную ответственность за свои поступки в обществе. В переносном значении — это все, что воспринимается как недопустимое, неуместное или противоречащее общепринятым нормам и обстоятельствам.

Профессор Кудайберген Жубанов считал, что слово «ұят» (стыд) происходит от мертвого корня «ұя». Такого мнения придерживались также тюркологи Ж. Дени, В. Радлов.

Ученый Абдуали Кайдар отмечал, что слова «ұят» (стыд) и «от» (огонь) могут происходить от одного общего корня. В древнетюркских языках это слово звучало как «овут». По его мнению, слово «от» в казахском языке не связано с огнем в буквальном смысле (тем, что горит в очаге), а восходит к древнекыпчакским письменным памятникам (XI–XVIII вв.), где «от, ут» использовались в значении «ұят» — стыд, срам. Это значение сохранилось, например, во фразеологизме «бетінен оты шықты», который переводится как лицо покраснело от стыда, стало очень стыдно, сильно смутился, стыдился.

Обал

В традиционном обществе обал — одно из понятий, выражающее нравственное отношение человека к другим людям и ко всему живому. В казахской среде существовало убеждение, что нельзя наносить вред окружающей среде, делать зло живым существам, разрушать даже неживые объекты без нужды — все это может рассматриваться как «обал». Это слово играло важную роль в воспитании подрастающего поколения. Отсюда в языке часто встречаются выражения: обал болды, обал жасады, обалына қалды (сделал зло, совершил грех), обалы жібермеді (наказан за свою несправедливость, обида не отпустила), обалын көтерді (взял на себя чужой грех).

Слово «обал» заимствовано из арабского языка, в казахском языке это сложное понятие, охватывающее такие проявления, как жестокость, беспричинное или несправедливое причинение зла, нанесение обиды, а также означает грех, вину.

Сауап

Слово «сауап» означает вознаграждение, плату, ответное благо. Оно тесно связано с верой и выражение «сауап болады» подразумевает, что за каждое доброе дело Всевышний дарует награду.

В то же время, если завистливый или недоброжелательный человек понес убытки, о нем могут сказать: «сауап болыпты» — в смысле «так ему и надо».

Сауап — это термин арабского происхождения, означающий награду, правильную мысль, благоразумие.

Парасат

Парасат — это совокупность таких качеств, как рассудительность, зрелость ума, осознанность, глубина мировоззрения, отражающих уровень сознания и мышления человека. В казахском языке слово «парасат» часто используется в устойчивых выражениях: ақыл-парасат (разум и рассудительность), парасат-пайым (мудрость и понимание). Обычно этим понятием характеризуют людей старшего возраста — тех, кто накопил жизненный опыт, выработал зрелый взгляд на мир, отличается интеллигентностью и житейской мудростью.

Слово парасат происходит от арабского и означает разум, рассудительность, интеллект.

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