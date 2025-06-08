Ақсүйек, алтыбақан, тоғызқұмалақ, көкпар: что означают названия казахских игр

Казахские национальные игры тесно связаны с образом жизни кочевников и играют важную роль в социальной жизни народа. Они развивались в соответствии с потребностями своего времени. Например, скачки и борьба рассматривались как часть военного искусства, тогда как игры, такие как тогызкумалак и асык, были направлены на развитие стратегического мышления и физической ловкости.

Алтыбақан

Традиционное молодежное развлечение, сопровождавшееся песнями и играми. Алтыбақан обычно устанавливали за пределами села. Это было местом, где юноши и девушки могли ближе познакомиться и свободно пообщаться. На «алтыбақан» — качели обычно садились парень и девушка, а другие участники раскачивали их, держась за веревки. Вокруг собирались молодые люди, исполняя песни под народные инструменты.

Название «алтыбақан» происходит от слов «алты» — шесть и «бақан» — бревно, что отсылает к тому, что алтыбақан сооружается из шести бревен.

Бәйге

Традиционные конные скачки — это спортивная игра с древней историей. Ни одно торжество в жизни народа, будь то ас, той или национальный праздник, не обходилось без конных скачек. Дистанция бәйге зависит от возраста лошадей. Для тай-жарысы, скачек среди самых молодых жеребят, устанавливается короткая дистанция, для құнан и дөнен (двух- и трехлетние лошади) — среднее расстояние. Аламан бәйге — самые зрелищные и длинные скачки, где испытываются самые выносливые кони.

Слово бәйге присутствует и в других тюркских языках, на кыргызском языке байге –«приз», татарском и башкирском бәйге, узбекском poyga — «скачки», и обозначает не только соревнование, но и награду, приз.

Көкпар

Традиционное состязание всадников, борющихся за тушу животного, чаще всего козленка, предварительно выпотрошенного и подготовленного к игре. Состязание продолжается до тех пор, пока один из игроков не доставит тушу в специально обозначенное место — көмбe.

Эта игра широко распространена среди народов Центральной Азии, тесно связана с кочевым образом жизни казахов и других тюркских народов. Для көкпара подбирают физически сильных, выносливых и резвых лошадей, которые не боятся шума и резких движений во время состязания.

Происхождение слова «көкпар» объясняется по-разному. По одной из версий, оно происходит от слов «көк бөрі» (голубой волк) или «көк бөрте». Другая версия утверждает, что часть слова «пар» может быть связана со словами «паршалау», «пәрелеу», означающими рвать, раздирать.

Ақсүйек

Одна из древнейших национальных игр казахского народа, которую играли в лунные ночи. Участвовать в игре могли все желающие, но чаще всего играли юноши и девушки, что давало им возможность ближе познакомиться и свободно общаться.

Название игры связано с предметом, который используется во время игры: «ақ» — значит «белый», «сүйек» — «кость».

Участники делились на две команды, бросали кость и тот, кто ее находил, должен громко трижды крикнуть «Ақсүйек!» и добежать до финиша (қарақшы). Соперники попытаются догнать и отобрать кость. Игра развивала ловкость, внимательность, быструю реакцию и умение принимать решения.

Помимо развлекательного значения, игра имела и практическую пользу: шум и движение отпугивали хищников, что помогало охранять скот ночью и поддерживало бодрость у пастухов.

Тоғыз құмалақ

Настольная стратегическая игра, развивающая логическое мышление и навыки планирования. Главная цель игрока — собрать как можно больше шариков (құмалақ) с поля соперника на свою сторону. Игра имеет древнюю историю и считается отражением интеллекта и стратегического мышления кочевых народов.

Казахский писатель Сәкен Сейфуллин называл тоғызқұмалақ «непревзойденным образцом национальной игры, отражающим смекалку и находчивость казахского народа».

Название «Тоғызқұмалақ» происходит от количества лунок (ұяшық) в ряду у каждого игрока — их девять, а также от игровых элементов, которые называются «құмалақ», традиционно использовали высушенный овечий помет, ныне шарики или косточки.

Сақина салмақ

Веселая игра для молодежи. Участники сидят в кругу, держа сжатые ладони перед собой. Девушка незаметно прячет кольцо в ладонь одного из игроков, а парень должен угадать, у кого оно. Если угадает, названный выполняет задание — спеть, станцевать, а если нет — задание выполняет он сам. Игра развивает внимательность, артистичность и смекалку.

Название «Сақина салу» переводится как «класть кольцо».

Арқан тарту

Традиционная казахская игра на силу и сплоченность. Для игры используется прочный канат, который не порвется при натяжении. Концы и середину веревки фиксируют узлом. Игроки делятся на две команды и стараются перетянуть канат на свою сторону. Игра развивает физическую силу, координацию движений, командный дух и отлично подходит для активного отдыха на свежем воздухе.

Название «Арқан тарту» переводится как «перетягивание каната».

Қыз қуу

Традиционная конная игра, популярная среди молодежи и символизирующая романтику и мужество. Часто проводится во время традиционных праздников и свадеб. По правилам, первой стартует девушка, а юноша должен догнать ее на лошади. Если он успевает до финиша — целует ее в щеку. Если же он не успевает, то уже девушка начинает преследовать его, и, догнав, может символически ударить его кнутом. Игра демонстрирует скорость, ловкость и мастерство верховой езды.

Название «Қыз қуу» переводится как «догнать девушку».

Жамбы ату

Вид стрельбы из лука, в котором стрелок должен поразить мишень — движущуюся или закрепленную, демонстрируя меткость и мастерство.

Жамбы — это слитки чистого серебра различной формы и веса, которые в старину использовалось как средство расчета. Раньше победители скачек получали в награду «Бас бәйге тоғыз жамбы, тоғыз тайлақ», то есть девять жамбы и девять верблюжат.

Существовали такие игры, как жамбы ату (стрельба по жамбы) и жамбы ілу (поднятие жамбы). Жамбы, то есть слитки драгоценного металла, в этих играх служат не только мишенью, но и ценным призом.

Аударыспақ

Это борьба двух человек верхом на лошадях, которые пытаются сбросить друг друга. Эта игра требует физической силы, смелости и мастерства. Игра направлена на демонстрацию боевого искусства кочевников.

«Аударыспақ» в переводе с казахского означает «свалить» или «скинуть».

Теңге алу

«Теңге ілу» (иногда также называют «Теңге алу») — национальная игра, в которой всадник на скаку собирает монеты с земли до пересечения установленной линии. Игра зародилась во времена войн и использовалась как часть боевой подготовки: воины на полном скаку поднимали с земли оружие. Игра развивала у участника ловкость, смелость, быструю реакцию, умение уверенно держаться в седле и управлять лошадью на высокой скорости.

В этнографических трудах упоминается необычная игра по вылавливанию монеты языком. На поминках деда поэта Абая — Өскенбая — в казан с густым катыком (простоквашей) бросали золотую монету, которую участник должен был достать зубами.

Происхождение слова «теңге» лингвисты трактуют по-разному. Фр.Миклошич и К.Френ связывали его со словом «тамга» (таңба), означающий знак, клеймо. В.Радлов предполагал, что оно произошло от слова «теңерек», что переводится как круг, окружность. Добродомов выдвигал гипотезу, что слово теңге связано с термином тиын (мелкая монета).

По словам языковеда Марлена Әділова, слово «теңге» родственно древнетюркскому «теңерек» (что означает «круглый»), и в основе его лежит корень «тең» («равный»).

Сам термин «теңге» восходит к средневековому слову «теңке», которым называли серебряные монеты. Позже это слово перешло в русский язык в форме «теньга», «деньга», от которого образовалось современное слово «деньги».

Асық ату

Это казахская национальная игра, в которой используются «асық» — плотная косточка из коленного сустава задней ноги домашних и диких копытных животных.

Суть игры заключается в том, чтобы с определенного расстояния метким броском выбить своим асыком одну или несколько таких же асыков, выстроенных в ряд. Все выбитые асыки переходят в собственность игрока, который их сбил. Игру в асыки можно назвать самым демократичным видом спорта, поскольку асық является доступным спортивным инвентарем.

Вместе с тем, это один из древнейших видов казахских игр: археологические находки в Восточно-Казахстанской области, где было обнаружено 140 асыков в древнем захоронении, датируются II тысячелетием до нашей эры.

С асыками играют в разные игры — «Ханталапай», «Үш табан», «Шеңбер» и другие. Форма асыка имеет большое значение в правилах и ходе игр.

Бестас

Бестас (встречается вариант «бесасық») — это древнейшая детская игра, распространенная среди некоторых народов Азии, особенно тюркских народов, включая казахов. Игра развивает ловкость, быстроту реакции, умение принимать быстрые решения.

Достаточно пяти небольших круглых камешков или пяти маленьких асыков, которые помещаются в ладонь. Часто играют на расстеленном войлочном коврике (сырмақ), но также можно играть на траве или деревянной поверхности.

В труде Махмуда Кашгари «Диуани лұғат ат-түрк» также упоминается игра «бестас». Эти сведения позволяют утверждать, что игра восходит к эпохе саков и гуннов.

Название «бестас» происходит от количества используемых камней — «бес» означает пять, а «тас» — камень.

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