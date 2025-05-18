Апта, ай, күн и түн – как появились слова для обозначения времени

Ай (месяц, луна)

Некоторые ученые, включая К.Габитханулы, Т.Жанузакова, связывают происхождение слова «ақ» (белый) с космонимом «ай» (луна). По их мнению, изначально слово «ай» обозначало признак или качество объекта. Следовательно, «ай» изначально могло означать белый цвет, от которого позднее образовалось прилагательное «ақ». В подтверждение они приводят широко употребляемое в тюркских языках выражение «ай йүзлүк» или «ай жүзді» (лицо, как луна). Учитывая звуковые соответствия й–қ–ғ в тюркских языках, такую трансформацию можно представить как: ай > ағ > ақ.

Г.Вамбери рассматривал слово «ай» как общество тюркское. Лингвист считал, оно произошло от слова «ақ», который означает белый цвет.

Слово «ай» с незначительными фонетическими изменениями встречается во всех современных тюркских языках, также оно широко зафиксировано в древних письменных памятниках. В азербайджанском, турецком, гагаузском, крымскотатарском, кумыкском, карачаево-балкарском, кыргызском, татарском, башкирском, уйгурском, алтайском, хакасском языках произносится как «ай», как и в казахском. В туркменском языке – с долгим гласным: аай. В якутском языке называется «ый».

Күн (день, солнце)

Слово «күн» в казахском языке означает солнце, светило, день, 24 часа, сутки и погоду.

В тюркских языках космоним «Күн» претерпел незначительные изменения в зависимости от особенностей конкретного языка. В казахском, кыргызском, каракалпакском, ногайском, уйгурском, караимском, карачаево-балкарском, алтайском, хакасском и якутском языках оно звучит как Күн. В туркменском, турецком, азербайджанском, гагаузском и кумыкском – Гүн или Гүнеш. Похожее слово Кунәш встречается в древнетюркских памятниках. Есть и другие отличающиеся формы: в башкирском – Ҡояш, в узбекском – Қуёш, в уйгурском – Куяш, в чувашском – Хвэль.

Ученые отмечают, что тот факт, что слово «Күн» встречается во всех тюркских языках с незначительными фонетическими вариациями, подтверждает его принадлежность к общетюркской лексике.

Сағат (час)

На арабском языке «саад» означает – счастливый момент, время.

Таң сәрі (ранее утро)

Ученый Нургельди Уали связывает слово «сәрі» с арабским словом «сахар», которое означает предрассветное время, когда еще не наступило утро. По его мнению, это слово претерпело звуковые изменения и в казахском языке стало «сәрі». Слово использовалось в двух значениях: как обозначение раннего утра и как название утренней трапезы перед началом поста в месяц Рамазан.

Кроме того, слово «сәрі» также встречается в устойчивом выражении «құлқын сәрі», что означает очень раннее утро. Слово «құлқын» происходит от арабского «хулкум», что в переводе означает горло или глотка. На казахском слово горло звучит как «тамақ». Ученый полагает, что впоследствии это слово стало употребляться в переносном значении как пища, еда.

Ученая Айман Жанабекова отмечает, что в современном казахском языке слово «сәрі» часто используется в сочетании «таң сәрі» (очень раннее утро), где «таң» означает утро, рассвет.

Іңір (сумерки, ранний вечер)

Это время, когда солнце уже зашло за горизонт, но его красный свет еще не погас. Это время еще называют «қызыл іңір» или «ақ пен қызылдың арасы» (время между белым и красным).

Согласно сведениям некоторых тюркских языков, первоначальное значение слова «іңір» могло быть иным. В тувинском языке форма «имир» указывает на значения, близкие к нашим современным словам «мұнар», «тұман», «қараңғылық» – то есть туман, мгла, темнота. Учитывая это, ученый А.Нурмагамбетов предполагает, что слово не связано с заходом солнца, а в древности означало темноту.

Ақшам (сумерки)

В «Толковом словаре казахского языка» слову «ақшам» даны два значения – вечер, сумерки, а также молитва, совершаемая после захода солнца.

Л. Рүстемов, рассматривая происхождение слова «ақшам», относит его к казахско-персидским словам. Оно состоит из двух корней: первая часть «ақ» (белый, светлый), распространенная в тюркских языках, вторая – «шам», заимствованная из иранских языков и означающая вечер.

Также в древних поэтических текстах встречается форма «сам», которая в словарях указана как заимствование из арабского языка и толкуется как время, когда зажигают вечерние огни, сумерки.

Түн (ночь)

Түн – это ночь, промежуток времени от вечера до утра.

Ученые по-разному объясняют этимологию слова. Нургельди Уали связывает слово с монгольскими словами «сөни» и «сөнебе»: в древнем монгольском языке «сөни» означало ночь, а «сөнебе» – погасший. В современном монгольском языке ночь это – «шөне». Ученый полагает, что корни слов «сөн» и «түн» похожи, а в тюркских языках часто встречаются примеры замены звуков с и ш на т: например, мышь в татарском «сычкан», в турецком «сычан», а в казахском – «тышқан».

Также среди лингвистов есть мнение, что слово «түн» могло образоваться от древнетюркского глагола «тu», означавшего закрывать, преграждать, и со временем стать существительным со значением «ночь».

Фото: Kazinform

Апта (неделя)

Слово «апта» происходит от персидского слова «һафте», что означает неделя.

В некоторых тюркских языках вместо слова «апта» употребляется слово «жетi» (семь). Например, такие устойчивые выражения, как «жетісіне бір рет» и «жетісін беру» в казахском языке, указывают на то, что это слово используется вместо «апта».

Дүйсенбі (Понедельник)

Названия дней недели в основном заимствованы из персидского и арабского языков.Числительные в названиях дней связаны с числительными из индоевропейских языков.

Слово «дүйсенбі» образовано от слов «доу» (два) и «шанбе» (суббота) в персидском, индоевропейском языках, что означает «второй день после субботы». По шариату считается третьим рабочим днем недели. В современном мире это первый рабочий день.

Сейсенбі (Вторник)

Происходит от персидского слова «сешәмбэ», что означает «второй день после дүйсенбі». Оно образовано от слов «се» (три) и «шанбе» (суббота).

Сәрсенбі (Среда)

Слово «Сәрсенбі» образовано от слов «чор» или «чехар» (четыре) и «шанбе» (суббота).

В казахской традиционной культуре среде считается удачным днем. По этой причине в этот день принято начать важные дела, назначать встречи.

Бейсенбі (Четверг)

Слово «Бейсенбі» образовано от слияния слов «пәндж» (пять) и «шембе». Слово «пәндж» является измененной формой числительного «пять» в индоевропейских языках.

Жұма (Пятница)

Слово «Жұма» пришло из арабского языка. В арабском оно означает «собрание», поскольку мусульмане в пятницу собираются для совершения молитвы.

Сенбі (Суббота)

Слово «Сенбі» происходит от персидского «шәмбе». Это слово в древних восточных языках означает «светящееся небесное тело».

Жексенбі (воскресенье)

«Йек» в санскрите и древнеперсидском означает «один», «шанбе» (суббота). Таким образом, «жексенбі» означает «первый день».

В казахском языке есть свои исконные названия дней недели:

Бүгін – первый день;

Ертең – второй день;

Бүрсікүні – третий день;

Арғыкүні – четвертый день;

Ауыркүн – пятый день;

Соңғыкүн – шестой день;

Азына – седьмой день.

Некоторые из этих исконных казахских названий дней недели до сих пор используются, хотя их значения претерпели некоторые изменения.

Ранее доктор филологических наук Нургельди Уали рассказал об известных терминах народной метеорологии.

Также мы писали о традиционных казахских блюдах и происхождении их названий.

Узнать, что означают названия месяцев можно здесь.