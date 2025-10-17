Увеличат ли вместимость нового стадиона в Алматы сверх 35 тысяч мест

Информация о строительстве нового футбольного стадиона в Алматы вызвала широкое общественное обсуждение. Спортивные эксперты и футбольные болельщики в социальных сетях отмечают, что для города с населением 2,2 млн человек стадион на 35 тысяч мест может оказаться слишком маленьким, поэтому предлагают увеличить его вместимость.

В связи с этим агентство Kazinform направило официальный запрос в городское управление строительства с вопросом, планируется ли увеличить количество мест на новом стадионе сверх заявленных 35 тысяч.

— В настоящее время согласно утвержденному техническому заданию на проектирование и предварительно разработанному эскизному проекту, вместимость нового стадиона определена на уровне 35 000 мест, — говорится в ответе управления.

Также в ведомстве отметили, что сроки начала строительных работ пока не определены.

— Договор с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации будет заключен до ноября текущего года. Объем и сроки проектных работ будут определены в рамках данного договора. Проект предусматривает футбольное поле с натуральным травяным покрытием, — уточнили в управлении.

Кроме того, ведомство сообщило, что новый стадион будет соответствовать требованиям UEFA категории 4.

Согласно проектным решениям, для посетителей стадиона предусмотрено более 1 000 парковочных мест.

Напомним, акимат вынес постановление об изъятии двух земельных участков в Медеуском районе и к югу от Кульджинского тракта для строительства нового стадиона.

Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

Ранее заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков рассказал, что продолжается модернизация существующего Центрального стадиона: до конца года будет проведено техническое обследование стадиона, колонн и опор. После завершения строительства нового стадиона Центральный стадион Алматы также будет использоваться.