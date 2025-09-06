Утвержден состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС в Казахстане

В заседании приняли участие представители государственных органов, научных организаций и отраслевых компаний, вошедших в состав рабочей группы. Заседание прошло под председательством главы Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.

В ходе обсуждения были утверждены Положение и состав Конкурсной комиссии, в которую вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Кроме того, был рассмотрен проект Правил проведения конкурса, определяющих порядок подачи и рассмотрения заявок, критерии их оценки и принятие итоговых решений.

Члены рабочей группы отметили, что решение по лучшему наименованию АЭС будет приниматься по совокупности факторов. Конкурсная комиссия будет оценивать предложения по следующим критериям: популярность, историческая и культурная значимость, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания, уникальность и оригинальность.

Кроме того, к рассмотрению не будут приниматься предложения, которые содержат оскорбительные или дискриминационные выражения, ненормативную лексику, упоминание коммерческих брендов и иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан, права третьих лиц, включая авторское право.

Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с АО «НИТ» представили предложения по приему заявок через приложение eGov Mobile.

По итогам заседания были утверждены ключевые организационные документы конкурса и определены дальнейшие шаги по его проведению. Конкурс, направленный на выбор наименования будущей атомной станции, станет важным инструментом вовлечения граждан и позволит отразить культурные и исторические ценности страны.

Напомним, 8 августа возле села Улкен в Алматинской области состоялся официальный старт работ по строительству первой АЭС. Также сообщалось, что первая атомная электростанция в Казахстане получит собственное название.

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии приступило к подготовке всенародного конкурса на лучшее название атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области.