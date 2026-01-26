Уточнить нормы о свободе слова и распространении информации предлагают в Конституции РК

Предлагаемые изменения закрепляют охрану интеллектуальной собственности, а также уточняют, что распространение информации осуществляется любыми законными способами, за исключением сведений, составляющих государственные секреты.

— Одновременно вводится дополнительные конституционные ограничения — свобода слова не должна посягать на честь, достоинство других лиц, систему духовно-нравственных ценностей общества, общественный порядок, а также расширяется перечень запретов на пропаганду и подстрекательство к насилию, войне и розни, — пояснила Имашева.

В то же время сохраняется запрет цензуры как самостоятельная конституционная гарантия.

Ранее также предлагалось закрепить в Конституции норму о том, что Республика Казахстан признаёт развитие человеческого капитала, образования, инноваций и культуры стратегической основой деятельности государства.