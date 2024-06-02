Утечка серной кислоты в области Жетысу: сельчане вернулись в свои дома

В Кербулакском районе области Жетысу 46 сельских жителей, в том числе 18 детей, эвакуированных из-за утечки серной кислоты на железнодорожной станции Малайсары, вернулись в свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Вагон-цистерну, где была обнаружена утечка серной кислоты, отбуксировали в безопасное место — на расстояние 1 км от железнодорожной станции Малайсары.

Работниками управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы.

Службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия.

Напомним, спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан из 10 домов в Кербулакском районе области Жетысу из-за утечки серной кислоты. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны. Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.

Ранее, 26 мая, произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области. В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угрозы жизни и здоровью людей нет.