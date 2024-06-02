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    22:33, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Утечка серной кислоты в области Жетысу: сельчане вернулись в свои дома

    грузовой поезд
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Кербулакском районе области Жетысу 46 сельских жителей, в том числе 18 детей, эвакуированных из-за утечки серной кислоты на железнодорожной станции Малайсары, вернулись в свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Вагон-цистерну, где была обнаружена утечка серной кислоты, отбуксировали в безопасное место  — на расстояние 1 км от железнодорожной станции Малайсары.

    Работниками управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы.

    Службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия.

    Напомним, спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан из 10 домов в  Кербулакском районе области Жетысу из-за утечки серной кислоты. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны. Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.

    Ранее, 26 мая, произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области. В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Жетысуская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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