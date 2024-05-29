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    01:20, 29 Май 2024 | GMT +6

    Авария с соляной кислотой в Акмолинской области: работы завершены, угрозы нет

    Разлив соляной кислоты ликвидировали в Акмолинской области
    Фото: кадр из видео ДЧС Акмолинской области

    В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угроз жизни и здоровью людей нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, аварийная группа грузоперевозчика из города Павлодар закончила работу по перекачке соляной кислоты в резервную цистерну на станции Сарыоба Аршалынского района.

    — Цистерна с соляной кислотой отправилась по ЖД сообщению до грузополучателя. Также, поврежденная цистерна обеззаражена и отправлена до адресата, — поделились в ведомстве.

    Дегазационные работы на месте разлива соляной кислоты завершены. На месте утечки проведена проливка нейтрализующих средств и отсыпка известью.

    Как сообщили санврачи региона, загрязнение воздуха в селе Сарыоба Аршалынского района и близлежащего крестьянского хозяйства не превышает норму допустимого.

    — 28 мая текущего года в Сарабинском сельском округе на станции Сарыоба обстановка стабильная. Устранена утечка соляной кислоты, произведена перекачка в другую цистерну и отправлена по назначению. На месте разлива соляной кислоты были проведены соответствующие работы. Угрозы для жителей Сарабинского сельского округа нет, — поделился аким Сарабинского сельского округа Амангелды Мухаметрахимов.

    Напомним, 26 мая произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области.

    Теги:
    ДЧС Грузоперевозки Акимат Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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