Авария с соляной кислотой в Акмолинской области: работы завершены, угрозы нет

В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угроз жизни и здоровью людей нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, аварийная группа грузоперевозчика из города Павлодар закончила работу по перекачке соляной кислоты в резервную цистерну на станции Сарыоба Аршалынского района.

— Цистерна с соляной кислотой отправилась по ЖД сообщению до грузополучателя. Также, поврежденная цистерна обеззаражена и отправлена до адресата, — поделились в ведомстве.

Дегазационные работы на месте разлива соляной кислоты завершены. На месте утечки проведена проливка нейтрализующих средств и отсыпка известью.

Как сообщили санврачи региона, загрязнение воздуха в селе Сарыоба Аршалынского района и близлежащего крестьянского хозяйства не превышает норму допустимого.

— 28 мая текущего года в Сарабинском сельском округе на станции Сарыоба обстановка стабильная. Устранена утечка соляной кислоты, произведена перекачка в другую цистерну и отправлена по назначению. На месте разлива соляной кислоты были проведены соответствующие работы. Угрозы для жителей Сарабинского сельского округа нет, — поделился аким Сарабинского сельского округа Амангелды Мухаметрахимов.

Напомним, 26 мая произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области.