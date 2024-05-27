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    09:55, 27 Май 2024 | GMT +6

    Разлив соляной кислоты ликвидировали в Акмолинcкой области

    Разлив соляной кислоты ликвидировали в Акмолинской области
    Фото: кадр из видео ДЧС Акмолинской области

    Разлив соляной кислоты ликвидирован в Акмолинской области. В устранении последствий аварии участвовали спасатели региона и Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    разлив соляной кислоты в Акмолинской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, разлив соляной кислоты произошел из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области. 

    - Утечка происходила из образовавшейся трещины. Незамедлительно был развернут областной и районный штаб. Цистерна с опасным грузом отбуксирована от основного состава. Заблаговременно по обращению были эвакуированы три человека, - сообщили в ведомстве. 

    Течь устраняли спасатели Акмолинской области и города Астаны. 

    Как добавили в ведомстве, на данный момент опасности жизни и здоровью людей нет. Ситуация находится под контролем ДЧС региона.


    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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