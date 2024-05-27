Разлив соляной кислоты ликвидировали в Акмолинcкой области

Разлив соляной кислоты ликвидирован в Акмолинской области. В устранении последствий аварии участвовали спасатели региона и Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, разлив соляной кислоты произошел из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области.

- Утечка происходила из образовавшейся трещины. Незамедлительно был развернут областной и районный штаб. Цистерна с опасным грузом отбуксирована от основного состава. Заблаговременно по обращению были эвакуированы три человека, - сообщили в ведомстве.

Течь устраняли спасатели Акмолинской области и города Астаны.

Как добавили в ведомстве, на данный момент опасности жизни и здоровью людей нет. Ситуация находится под контролем ДЧС региона.





