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    19:45, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Утечка серной кислоты на ж/д станции в области Жетысу: 46 сельчан эвакуировали

    утечка серной кислоты
    Фото: МЧС РК

    На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетысу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан из 10 домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.

    Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.

    Напомним, 26 мая произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области. В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

     

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Жетысуская область КТЖ Видео Железная дорога
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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