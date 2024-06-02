Утечка серной кислоты на ж/д станции в области Жетысу: 46 сельчан эвакуировали

На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетысу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан из 10 домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.

Напомним, 26 мая произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области. В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угрозы жизни и здоровью людей нет.