19:45, 01 Июнь 2024 | GMT +6
Утечка серной кислоты на ж/д станции в области Жетысу: 46 сельчан эвакуировали
На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетысу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан из 10 домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.
Напомним, 26 мая произошел разлив соляной кислоты из одной цистерны грузового состава на станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области. В месте разлива соляной кислоты в Акмолинской области завершены дегазационные работы. Угрозы жизни и здоровью людей нет.