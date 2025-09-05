РУ
    12:49, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Установить все неизвестные захоронения сибирской язвы собираются в Акмолинской области

    После произошедшего случая массового заболевания сибирской язвой в Атбасарском районе в регионе разработан комплексный план и алгоритм действий по выявлению местоположения неизвестных сибиреязвенных захоронений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сибирская язва
    Фото: Комитет ветеринарного контроля и надзора

    По словам руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Талгата Жунусова, в населенных пунктах Акмолинской области имеется 228 скотомогильников, и только 11 из них типовые, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям и 190 — ранее действовавших примитивных скотомогильников.

    — На территории области, согласно кадастру, зарегистрированы 220 стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов, количество очагов в данных пунктах — 250, в т. ч. 67 установленных и 183 неустановленных сибиреязвенных захоронений. На всех установленных 67 сибиреязвенных захоронениях имеются ограждения с опознавательными знаками, из них по 59 сибиреязвенным захоронениям внесены сведения в автоматизированную информационную систему Государственного земельного кадастра Республики Казахстан, — отметил спикер.

    По восьми очагам невозможно провести указанные мероприятия в связи с тем, что они числятся в частных подворьях (пять очагов — в городе Кокшетау, по одному в Степногорске, Ерейментау и Егиндыколе).

    На начало июля 2025 года дополнительно установлен один очаг в Шункыркольском сельском округе Атбасарского района.

    — На ежегодной основе проводится ревизия и отбор почвенных проб в местах захоронений. В мае текущего года проведена инвентаризация захоронений сибирской язвы. Состояние ограждений и информационных табличек приведено в соответствие с требованиями ветеринарных правил. На сегодняшний день практический все районы передали захоронения сибирской язвы на баланс акиматов сельских округов, кроме Атбасара и Есиля, — поделился спикер.

    После произошедшего случая массового заболевания сибирской язвой в Атбасарском районе акиматом области было поручено установить все неизвестные захоронения сибирской язвы. Был создан штаб по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности области, разработан комплексный план и алгоритм действий по выявлению местоположения неизвестных сибиреязвенных захоронений на 2025–2026 годы. В районах созданы рабочие группы из числа специалистов акиматов, ветеринарной службы местных исполнительных органов, ветеринарной инспекции и территориальных подразделении санэпиднадзора для установления неизвестных захоронений сибирской язвы.

    — Рабочие группы будут проводить экспедиционную работу по выявлению и картографированию всех неустановленных сибиреязвенных захоронений на территории области», — добавил спикер.

    Напомним, в конце июня случаи кожной формы сибирской язвы зафиксировали в Акмолинской области. 

    Сотрудники ДСЭК и Комитета ветеринарного контроля осуществили выезд в Атбасарский район на место забоя и выпаса скота. 

    Позже из-за вспышки сибирской язвы наказан главный ветеринар Акмолинской области. 

    Также причину сибирской язвы озвучил главный санврач Акмолинской области. 

