Усть-Каменогорская ГЭС разъяснила, почему вывод АО не затронет работу станции

В списке на платформе Национального офиса по приватизации значится АО «Усть-Каменогорская ГЭС», что вызвало недоумение у части жителей и энергетического сообщества.

В компании пояснили: речь идет не о действующей гидроэлектростанции, а о юридическом лице, которое не участвует в производственном процессе.

— Указанное в перечне акционерное общество — это отдельная структура. Оно не имеет отношения к эксплуатации Усть-Каменогорской ГЭС и не влияет на её работу, — отметили на предприятии.

Действующая ГЭС, производящая электроэнергию для региона, находится под управлением совершенно другой организации.

— Эксплуатацию всех производственных объектов ведёт ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», которое входит в холдинг «Самрук-Энерго». Станция работает в штатном режиме и полностью готова к осенне-зимнему периоду, — подчеркнули в компании.

ГЭС остается ключевым объектом для энергосистемы Восточного Казахстана. Она служит контррегулятором Бухтарминской ГЭС и обеспечивает суточное и недельное выравнивание попусков. Установленная мощность объекта — 367,8 МВт, среднемноголетняя выработка превышает 1,5 млрд кВт·ч. Исторический максимум был достигнут в 2017 году — более 1,9 млрд кВт·ч.

На станции напомнили, что подробная техническая и историческая информация доступна на официальном сайте, а при необходимости разъяснений можно обратиться к ответственным представителям предприятия.

Ранее активно обсуждали возможную приватизацию аэропорта Усть-Каменогорска, но власти разъяснили, что пока аэропорт продавать не будут.