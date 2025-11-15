РУ
    Аэропорт Усть-Каменогорска пока продавать не будут

    В Восточном Казахстане разъяснили ситуацию вокруг приватизации аэропорта Усть-Каменогорска, которую в последние дни активно обсуждали в социальных сетях, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: airport-uk.kz

    Власти подтвердили, что объект действительно включен в Перечень активов, подлежащих приватизации согласно постановлению Правительства № 908. Но сейчас процесс остановлен по стратегическим причинам.

    В пресс-службе АО «СПК «Ертіс» напомнили, что подготовительные работы уже стартовали.

    — В январе 2025 года была проведена независимая оценка рыночной стоимости актива. Аэропорт официально находился в плане приватизации на период 2021–2025 годов, — уточнили в организации.

    Но после опубликования Послания Главы государства и утверждения Общенационального плана, акценты изменились. В ближайшее время в Восточном Казахстане должны заработать две новые воздушные гавани — в Катон-Карагайском районе и в Зайсане.

    — Эти аэропорты являются стратегически важными для развития туризма, транспортной доступности и экономики региона. Именно будущий запуск двух новых объектов стал ключевым фактором для пересмотра сроков приватизации, — отметили в пресс-службе.

    В СПК пояснили, что сейчас важно сохранить единый центр управления всей авиационной инфраструктурой области.

    — Чтобы новые аэропорты полноценно заработали, необходимы единые стандарты обслуживания пассажиров и авиакомпаний, общая система безопасности, техническое содержание взлетно-посадочных полос, навигации и спецтехники. Логичнее всего поручить эти функции действующему оператору — АО «Аэропорт Усть-Каменогорск», — подчеркнули в компании.

    А передача предприятия в частные руки на данном этапе может создать риски.

    — Если аэропорт будет приватизирован сейчас, государство утратит рычаги управления, необходимые для запуска и обслуживания двух новых районных аэропортов. Это может повлиять на безопасность, синхронность и эффективность всей региональной авиационной системы, — пояснили в СПК.

    Из-за этого аким Восточно-Казахстанской области направил официальное письмо министру транспорта с предложением перенести приватизацию на 2027–2028 годы. Инициативу поддержали в профильном министерстве, а также в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

    — Это решение принято исходя из стратегической необходимости сохранить единый центр управления сетью аэропортов Восточного Казахстана до момента ввода новых объектов, — подчеркнули в пресс-службе.

    В компании заверили — отказа от приватизации нет. Речь идёт именно о временной приостановке.

    — Приватизация АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» не отменена, а перенесена в интересах государства, региона и устойчивой работы всех трёх аэропортов Восточного Казахстана, — заключили в СПК «Ертіс».

    Ранее сообщалось, что новые аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае начнут принимать первые рейсы весной.

     

