Новые аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае начнут принимать первые рейсы весной
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly рассказал о ходе строительства аэропортов в Зайсанском и Катонкарагайском районах, которые возводятся по поручению Президента, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Строительство началось своевременно. В настоящее время завершено строительство взлетно-посадочных и окружных полос. Сейчас ведутся работы по возведению зданий аэропортов. К концу года мы рассчитываем достигнуть готовности к приему самолетов. Однако первые рейсы начнутся весной следующего года, когда стартует туристический сезон, и тогда аэропорты в Катонкарагае и Зайсане примут первых пассажиров, — сообщил аким.
Нурымбет Сактаганов выразил уверенность, что новые аэропорты значительно повысят потенциал приграничных районов.
— Они не только облегчат приезд иностранных туристов, но и создадут удобные условия для путешествий отечественных туристов группами по 80-90 человек на самолетах. Эти два аэропорта внесут существенный вклад в развитие туризма и станут важным фактором привлечения новых гостей в регион, — подчеркнул аким области.