Новые аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае начнут принимать первые рейсы весной

— Строительство началось своевременно. В настоящее время завершено строительство взлетно-посадочных и окружных полос. Сейчас ведутся работы по возведению зданий аэропортов. К концу года мы рассчитываем достигнуть готовности к приему самолетов. Однако первые рейсы начнутся весной следующего года, когда стартует туристический сезон, и тогда аэропорты в Катонкарагае и Зайсане примут первых пассажиров, — сообщил аким.