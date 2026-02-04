РУ
    12:08, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Усилить контроль за центрами китайской медицины предложили в Казахстане

    Депутат Мажилиса Аманжол Алтай призвал усилить контроль за центрами «восточной» и «китайской» медицины в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дәстүрлі қытай медицинасы, китайская народная медицина
    Коллаж: pixabay

    В адрес депутата поступают множество обращений от граждан, касающиеся деятельности центров, оказывающих услуги под наименованиями «восточная медицина», «китайская медицина», «иглотерапия», «мануальная терапия».

    — В обращениях указываются факты оказания медицинских услуг без лицензии либо без соответствующей квалификации, проведения инвазивных процедур с нарушением санитарных требований, применения незарегистрированных препаратов, а также случаи вводящей в заблуждение рекламы с обещаниями «лечения» тяжелых диагнозов, — рассказал Аманжол Алтай. 

    Мажилисмен отметил, что отдельные центры открываются на короткий срок, затем меняют наименование или адрес и таким образом уклоняются от контроля. 
    Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают случаи, когда граждане КНР, рекламируя себя как «высококвалифицированных врачей», в течение четырех-пяти месяцев оказывают услуги населению, входят в доверие к пациентам, после чего закрывают центр и покидают страну, получив значительную прибыль.

    — Подобные факты создают прямую угрозу жизни и здоровью пациентов и подрывают доверие общества к системе здравоохранения, — подчеркнул депутат. 

    Он также отметил, что в Казахстане часть услуг, предлагаемых под наименованием «традиционная китайская медицина», по своему содержанию относится к медицинской деятельности и требует наличия лицензии, соответствующей квалификации и соблюдения установленных требований. 

    — Однако поступающие жалобы свидетельствуют о том, что во многих случаях эти требования на практике не выполняются: правовой статус оказываемых услуг остается неопределенным, компетенция и ответственность специалистов неясны, а также имеются сведения о проведении «лечения» иностранными гражданами, допуск которых к клинической практике должным образом не подтвержден, — сказал Аманжол Алтай. 

    В связи с этим депутат предложил: 

    • юридически классифицировать указанные виды услуг и опубликовать официальное разъяснение;
    • усилить контроль за центрами, осуществляющими инвазивные процедуры;
    • обеспечить обязательную и открытую фиксацию деятельности иностранных граждан, оказывающих медицинские услуги, через цифровой реестр;
    • усилить межведомственный контроль за оборотом незарегистрированных препаратов и онлайн-рекламой;
    • организовать целевую информационно-разъяснительную работу среди граждан по проверке наличия лицензий и законности лекарственных средств.

    Отметим, что в Казахстане проверят 118 медицинских организаций. Минздрав РК планирует установить пятилетний срок лицензирования медицинской деятельности.

