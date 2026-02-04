Усилить контроль за центрами китайской медицины предложили в Казахстане

В адрес депутата поступают множество обращений от граждан, касающиеся деятельности центров, оказывающих услуги под наименованиями «восточная медицина», «китайская медицина», «иглотерапия», «мануальная терапия».

— В обращениях указываются факты оказания медицинских услуг без лицензии либо без соответствующей квалификации, проведения инвазивных процедур с нарушением санитарных требований, применения незарегистрированных препаратов, а также случаи вводящей в заблуждение рекламы с обещаниями «лечения» тяжелых диагнозов, — рассказал Аманжол Алтай.

Мажилисмен отметил, что отдельные центры открываются на короткий срок, затем меняют наименование или адрес и таким образом уклоняются от контроля.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают случаи, когда граждане КНР, рекламируя себя как «высококвалифицированных врачей», в течение четырех-пяти месяцев оказывают услуги населению, входят в доверие к пациентам, после чего закрывают центр и покидают страну, получив значительную прибыль.

— Подобные факты создают прямую угрозу жизни и здоровью пациентов и подрывают доверие общества к системе здравоохранения, — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что в Казахстане часть услуг, предлагаемых под наименованием «традиционная китайская медицина», по своему содержанию относится к медицинской деятельности и требует наличия лицензии, соответствующей квалификации и соблюдения установленных требований.

— Однако поступающие жалобы свидетельствуют о том, что во многих случаях эти требования на практике не выполняются: правовой статус оказываемых услуг остается неопределенным, компетенция и ответственность специалистов неясны, а также имеются сведения о проведении «лечения» иностранными гражданами, допуск которых к клинической практике должным образом не подтвержден, — сказал Аманжол Алтай.

В связи с этим депутат предложил:

юридически классифицировать указанные виды услуг и опубликовать официальное разъяснение;

усилить контроль за центрами, осуществляющими инвазивные процедуры;

обеспечить обязательную и открытую фиксацию деятельности иностранных граждан, оказывающих медицинские услуги, через цифровой реестр;

усилить межведомственный контроль за оборотом незарегистрированных препаратов и онлайн-рекламой;

организовать целевую информационно-разъяснительную работу среди граждан по проверке наличия лицензий и законности лекарственных средств.

Отметим, что в Казахстане проверят 118 медицинских организаций. Минздрав РК планирует установить пятилетний срок лицензирования медицинской деятельности.