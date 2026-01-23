118 медицинских организаций проверят в Казахстане

В соответствии с утверждённым графиком на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медицинских организаций.

Основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года профилактический контроль с посещением пройдут 57 медицинских организаций.

Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов.

— Проверки будут осуществляться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Их проведение направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также на защиту прав пациентов. Возобновление контрольных мероприятий является частью системной работы по укреплению государственного надзора и обеспечению единых стандартов оказания медицинских услуг в стране, — отметили в Министерстве здравоохранения.

Последние плановые проверки КМФК на соответствие разрешительным требованиям проводились в 2023 году.