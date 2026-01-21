РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:35, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Минздрав РК планирует установить пятилетний срок лицензирования медицинской деятельности

    В целях усиления государственного контроля за деятельностью медицинских организаций Министерство здравоохранения рассматривает поэтапное введение пятилетнего срока лицензирования медицинской деятельности взамен текущей практики выдачи бессрочной лицензии, передает Kazinform.

    больница
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Как отметили в ведомстве, в рамках утвержденного Плана мероприятий на 2026 год планируется введение пятилетнего срока действия лицензии на медицинскую деятельность взамен бессрочного с обязательной переоценкой соответствия установленным стандартам.

    Мера направлена на регулярную оценку кадрового потенциала, материально-технической базы и качества оказываемых услуг.

    Одновременно с января 2026 года исключается запрет на проведение проверок субъектов малого предпринимательства в сфере здравоохранения в первые три года после их государственной регистрации. Данная мера позволит выровнять условия надзора и предотвратить накопление системных нарушений на ранних этапах работы медицинских организаций.

    Кроме того, в рамках исполнения поручения Президента Министерство совместно с Агентством по финансовому мониторингу и другими уполномоченными органами проводит комплексную ревизию деятельности частных медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, с оценкой целевого использования бюджетных средств.

    На сегодня в РК зарегистрировано 22 905 субъектов здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, из них 8 803 государственных медорганизаций, 14102 частных субъектов здравоохранения. 

    Ранее Минздрав РК предложил обновить правила оплаты медицинских услуг.

