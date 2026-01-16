Минздрав РК предлагает обновить правила оплаты медицинских услуг
Министерство здравоохранения Казахстана планирует изменить правила оплаты медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает агентство Kazinform.
Соответствующий проект приказа находится на публичном обсуждении до 30 января текущего года.
Проект направлен на то, чтобы сделать оплату медицинской помощи более прозрачной и устойчивой. В частности, Минздрав предлагает по-новому оплачивать протонную терапию — с возможностью стационарного наблюдения пациентов и проведения комбинированного лечения.
Также ведомство обновляет подходы к оплате лечения инфекционных заболеваний и пересматривает порядок финансирования услуг приемных покоев. Отдельные изменения касаются подготовки посмертных доноров. Оплату этих услуг планируется перевести на прямые договоры с Фондом социального медицинского страхования.
Кроме того, проект предусматривает доплаты за особые условия труда работникам скорой медицинской помощи, а также увеличение оплаты коронарной артериографии, проводимой в дневном стационаре. Минздрав уточняет и требования к предоставлению Фонду информации о расходах медицинских организаций, а также вносит редакционные изменения в договорные процедуры.
В министерстве считают, что эти изменения позволят сократить административные барьеры, снизить риски необоснованного потребления медицинской помощи и повысить эффективность финансирования лечения, в том числе по инфекционному профилю.
