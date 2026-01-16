РУ
    10:53, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Минздрав РК предлагает обновить правила оплаты медицинских услуг

    Министерство здравоохранения Казахстана планирует изменить правила оплаты медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает агентство Kazinform.

    медицина, врач
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    Соответствующий проект приказа находится на публичном обсуждении до 30 января текущего года. 

    Проект направлен на то, чтобы сделать оплату медицинской помощи более прозрачной и устойчивой. В частности, Минздрав предлагает по-новому оплачивать протонную терапию — с возможностью стационарного наблюдения пациентов и проведения комбинированного лечения.

    Также ведомство обновляет подходы к оплате лечения инфекционных заболеваний и пересматривает порядок финансирования услуг приемных покоев. Отдельные изменения касаются подготовки посмертных доноров. Оплату этих услуг планируется перевести на прямые договоры с Фондом социального медицинского страхования.

    Кроме того, проект предусматривает доплаты за особые условия труда работникам скорой медицинской помощи, а также увеличение оплаты коронарной артериографии, проводимой в дневном стационаре. Минздрав уточняет и требования к предоставлению Фонду информации о расходах медицинских организаций, а также вносит редакционные изменения в договорные процедуры.

    В министерстве считают, что эти изменения позволят сократить административные барьеры, снизить риски необоснованного потребления медицинской помощи и повысить эффективность финансирования лечения, в том числе по инфекционному профилю.

    Какие новые решения внедряют в здравоохранение Казахстана — читайте в нашем материале.

    Дамира Кеңесбай
