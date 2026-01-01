Усиление гарантий безопасности Украины стало темой переговоров США и Европы

Госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели телефонный разговор с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эмманюэлем Бонном и Гюнтером Сауттером.

Об этом написали Уиткофф в X и Умеров в Telegram.

Уиткофф назвал разговор продуктивным. По его словам, он был сосредоточен на том, как «продвинуть вперед обсуждения в практическом ключе ради мирного процесса». В частности, обсуждалось усиление гарантий безопасности и разработка эффективных механизмов деконфликтации.

— Также мы уделили время пакету процветания для Украины — как продолжить определять, уточнять и развивать эти концепции, чтобы Украина была успешной, стойкой и поистине процветала», — пишет Уиткофф.

Умеров не упоминает конкретные темы разговора, но рассказывает о планах дальнейших обсуждений. В частности, 3 января состоится встреча советников по национальной безопасности «более 10» стран, представителей НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета, сообщает украинский чиновник. Американские партнеры присоединятся к этой встрече дистанционно.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет.