Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Я сказал ему, что мы бы хотели рассмотреть возможность 30–40–50 лет. Тогда это стало бы историческим решением президента Трампа. Президент сказал, что подумает, — сообщил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что обсудил с Трампом вопрос о том, что Украина должна иметь сильные гарантии безопасности.

Он также отметил, что гарантии должны включать мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении конфликта.

Напомним, накануне во Флориде состоялась встреча Трампа и Зеленского, где американский лидер заявил, что «все предпосылки для сделки» есть, и что и Россия, и Украина очень серьезно настроены на установление прочного мира.