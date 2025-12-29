РУ
    16:40, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности на 30-50 лет

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил это главе Белого дома Дональду Трампу на переговорах во Флориде, передает агентство Kazinform. 

    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Об этом сообщает РБК-Украина

    — Я сказал ему, что мы бы хотели рассмотреть возможность 30–40–50 лет. Тогда это стало бы историческим решением президента Трампа. Президент сказал, что подумает, — сообщил украинский лидер. 

    Зеленский также добавил, что обсудил с Трампом вопрос о том, что Украина должна иметь сильные гарантии безопасности.

    Он также отметил, что гарантии должны включать мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении конфликта. 

    Напомним, накануне во Флориде состоялась встреча Трампа и Зеленского, где американский лидер заявил, что «все предпосылки для сделки» есть, и что и Россия, и Украина очень серьезно настроены на установление прочного мира.

