Усилен контроль за ценами и оборотом нефтепродуктов в Туркестанской области

— После мониторинга районным акиматам и субъектам торговли были даны поручения по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, а также по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов за рубеж. Сотрудники управления таможенного контроля департамента государственных доходов области были привлечены к контролю ситуации на пограничных постах Капланбек и Казыгурт. Они принимают необходимые меры по пресечению фактов незаконной транспортировки нефтепродуктов, — сообщили в акимате.