РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:05, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Усилен контроль за ценами и оборотом нефтепродуктов в Туркестанской области

    По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова работники управления предпринимательства и торговли провели мониторинг с участием представителей госорганов в Казыгуртском и Сарыагашском районах, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: акимат Туркестанской области

    — После мониторинга районным акиматам и субъектам торговли были даны поручения по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, а также по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов за рубеж. Сотрудники управления таможенного контроля департамента государственных доходов области были привлечены к контролю ситуации на пограничных постах Капланбек и Казыгурт. Они принимают необходимые меры по пресечению фактов незаконной транспортировки нефтепродуктов, — сообщили в акимате.

    Отмечается, что были проведены специальные проверки транспортных средств, перевозящих ГСМ, усилен контроль против их незаконного оборота.

    — Управление предпринимательства и торговли принимает все необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов региона и предотвращения незаконной транспортировки, удерживая ситуацию под постоянным контролем, — добавили в областном акимате.

    Теги:
    Дизтопливо Туркестанская область Акимат Нефть
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают