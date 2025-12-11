Усилен контроль за ценами и оборотом нефтепродуктов в Туркестанской области
По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова работники управления предпринимательства и торговли провели мониторинг с участием представителей госорганов в Казыгуртском и Сарыагашском районах, передает агентство Kazinform.
— После мониторинга районным акиматам и субъектам торговли были даны поручения по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, а также по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов за рубеж. Сотрудники управления таможенного контроля департамента государственных доходов области были привлечены к контролю ситуации на пограничных постах Капланбек и Казыгурт. Они принимают необходимые меры по пресечению фактов незаконной транспортировки нефтепродуктов, — сообщили в акимате.
Отмечается, что были проведены специальные проверки транспортных средств, перевозящих ГСМ, усилен контроль против их незаконного оборота.
— Управление предпринимательства и торговли принимает все необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов региона и предотвращения незаконной транспортировки, удерживая ситуацию под постоянным контролем, — добавили в областном акимате.