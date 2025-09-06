Ущерб в 1,2 млрд тенге: незаконные начисления соцвыплат выявило АФМ

В 2024–2025 годах в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности и родам расследовалось 10 дел, в рамках которых к ответственности привлечены 15 организаторов противоправных схем. По фиктивному трудоустройству 385 беременных женщин получили пособия на основании подложных сведений, что повлекло незаконные выплаты на общую сумму 1 млрд тенге.

— В Актюбинской области Умербекова и Баймурзаева осуждены на 6 лет лишения свободы за хищение 487 млн тенге бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства 70 беременных женщин в качестве работников 29 ИП. В Шымкенте Дуйсенова осуждена на 5 лет лишения свободы за аналогичное преступление, причинившее государству ущерб в размере 98 млн тенге, — сообщили в АФМ.

Отмечается, что механизм совершения преступлений во всех выявленных случаях носил идентичный характер.

— Злоумышленники организовывали фиктивное трудоустройство беременных женщин в специально созданные ИП, оформляя задним числом наибольшие социальные и пенсионные отчисления, тем самым создавая основание для получения завышенных выплат, — говорится в сообщении.

В АФМ отметили, что по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на адресную социальную помощь, начаты 3 досудебных расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.

— Схема хищения предусматривала включение главным бухгалтером доверенных лиц в списки получателей адресной социальной помощи, несмотря на то, что они не относились к социально уязвимым категориям. На основании этих данных оформлялись платежные поручения, которые подписывались руководством, после чего средства переводились на счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между сообщниками, — добавили в ведомстве.

Начиная с 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и получения статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, возможность подобных махинаций исключена.

