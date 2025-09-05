РУ
    23:00, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    На 1,2 млрд тенге незаконно выдали микрокредиты в Петропавловске

    В Петропавловске прекращена деятельность микрофинансовой организации, работавшей без лицензии, сообщил заместитель руководителя управления ДЭР АФМ по Северо-Казахстанской области Азамат Нурбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    микрокредиты
    Фото: Pixabay.com

    В последние годы в Казахстане увеличился спрос на услуги микрокредитования. Цель большинства организаций, обещающих микрокредиты «быстро», «легко», «без подтверждения» — обман населения с целью наживы.

    В соответствии с законодательством, профессиональную деятельность на финансовом рынке могут осуществлять только организации, имеющие лицензию. Любые действия, совершаемые без лицензии, считаются незаконным предпринимательством.

    — Физические лица и организации, работающие без лицензии, в обход закона предлагают населению кредиты под высокие проценты, добавляют различные скрытые комиссии, загоняют людей в долги. Согласно закону, годовая эффективная ставка вознаграждения по микрокредиту не должна превышать 56%. Некоторые же организации довели эту ставку до 800%. В такой ситуации человек, однажды взявший кредит, годами не может от него избавиться и оказывается в финансовом тупике, — сказал А.Нурбаев.

    Всего в Казахстане в этом году Агентство по финансовому мониторингу и департамент экономических расследований закрыли 5 микрофинансовых организаций, работавших без лицензий, прекратил их незаконные действия. От них пострадали более 300 тысяч граждан, общая сумма ущерба составила 71 миллиард тенге. 

    — В Петропавловске также физические лица давали кредиты под залог, с помощью высокой ставки и скрытых комиссий присваивали деньги граждан. Таким образом, они нанесли материальный ущерб. Общая сумма выданных ими кредитов — 1,2 миллиарда тенге. В ходе следствия были изъяты документы, по данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщил спикер.

    Специалисты советуют: прежде, чем брать кредит в микрофинансовой организации или у физического лица, проверять наличие лицензии и тщательно знакомиться с договором до его подписания.

    Ранее сообщалось, что у казахстанцев свыше 800 тысяч проблемных кредитов в банках и микрофинансовых организациях.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Микрокредитование СКО Регионы Казахстана Кредит АФМ МФО
    Муратбек Макулбеков
