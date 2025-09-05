На 1,2 млрд тенге незаконно выдали микрокредиты в Петропавловске

В последние годы в Казахстане увеличился спрос на услуги микрокредитования. Цель большинства организаций, обещающих микрокредиты «быстро», «легко», «без подтверждения» — обман населения с целью наживы.

В соответствии с законодательством, профессиональную деятельность на финансовом рынке могут осуществлять только организации, имеющие лицензию. Любые действия, совершаемые без лицензии, считаются незаконным предпринимательством.

— Физические лица и организации, работающие без лицензии, в обход закона предлагают населению кредиты под высокие проценты, добавляют различные скрытые комиссии, загоняют людей в долги. Согласно закону, годовая эффективная ставка вознаграждения по микрокредиту не должна превышать 56%. Некоторые же организации довели эту ставку до 800%. В такой ситуации человек, однажды взявший кредит, годами не может от него избавиться и оказывается в финансовом тупике, — сказал А.Нурбаев.

Всего в Казахстане в этом году Агентство по финансовому мониторингу и департамент экономических расследований закрыли 5 микрофинансовых организаций, работавших без лицензий, прекратил их незаконные действия. От них пострадали более 300 тысяч граждан, общая сумма ущерба составила 71 миллиард тенге.

— В Петропавловске также физические лица давали кредиты под залог, с помощью высокой ставки и скрытых комиссий присваивали деньги граждан. Таким образом, они нанесли материальный ущерб. Общая сумма выданных ими кредитов — 1,2 миллиарда тенге. В ходе следствия были изъяты документы, по данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщил спикер.

Специалисты советуют: прежде, чем брать кредит в микрофинансовой организации или у физического лица, проверять наличие лицензии и тщательно знакомиться с договором до его подписания.

Ранее сообщалось, что у казахстанцев свыше 800 тысяч проблемных кредитов в банках и микрофинансовых организациях.