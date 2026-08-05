Ущерб от пожаров превысил 580 млн теңге в Туркестанской области

С начала года в регионе зафиксировано 219 пожаров. В огне погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Большинство возгораний произошло в жилом секторе, где зафиксировано 111 инцидентов. Главным фактором возникновения огня спасатели называют пренебрежение правилами монтажа и эксплуатации электрооборудования.

— Из-за подобных нарушений произошло 185 пожаров. Размер материального ущерба превысил 580 млн теңге, что на 30,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Туркестанской области Мейрамхан Кемелханов.

Для предупреждения ЧС инспекторы взяли на учет 51 708 объектов. С января специалисты проверили свыше полутора тысяч из них.

— На 135 из 1 521 объекта выявлено неисполнение ранее выданных предписаний. По этим фактам составлены протоколы по статье 462 Кодекса РК об административных правонарушениях и направлены в суд. В результате 113 объектов оштрафованы на общую сумму 49 млн 638 тыс. теңге. Еще 22 дела находятся на рассмотрении суда. Всего с начала 2026 года к административной ответственности привлечены 915 человек. Из них 597 получили предупреждения, 318 оштрафованы на общую сумму 23 млн 563 тыс. теңге, — отметил Мейрамхан Кемелханов.

В ДЧС также рассказали о ситуации с возгораниями на полигонах твердых бытовых отходов. С начала года здесь произошло 30 пожаров. За нарушения требований пожарной безопасности виновные оштрафованы на общую сумму 8 млн 878 тыс. теңге.

Ранее сообщалось, что из-за жаркой погоды и прохождения грозовых фронтов в Казахстане сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Только за последние сутки в стране зарегистрировали 13 лесных пожаров.