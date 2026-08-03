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    Пожарная опасность остается высокой: в Казахстане за сутки зарегистрировали 13 лесных пожаров

     3 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 13 лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии.

    пожар лес
    Фото: МЧС РК

    По регионам:

    • Восточно-Казахстанская область – два пожара;
    • Карагандинская область – один пожар;
    • Государственный природный заповедник «Маркаколь» – один пожар;
    • Государственный природный заповедник «Коргалжын» – один пожар;
    • ГНПП «Баянаул» – один пожар;
    • ГНПП «Каркаралы» – два пожара;
    • ГЛПР «Ертіс орманы» – два пожара;
    • ГЛПР «Семей орманы» – два пожара;
    • РГП «Жасыл аймак» – один пожар.

    Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сразу после поступления сообщения о пожаре силы и средства лесных учреждений были оперативно направлены к местам возгораний.

    К тушению пожаров были привлечены вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством (ВСУ), авиапожарная служба, а также силы и средства государственной лесной охраны. В настоящее время в ряде регионов продолжаются работы по полной ликвидации отдельных очагов возгорания.

    В связи с сохраняющейся жаркой погодой и прохождением грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая непрерывное авиационное и наземное патрулирование лесного фонда.

    Ранее 2 августа зарегистрированы пять лесных пожаров.

    Пожар Регионы Казахстана Экология Минэкологии и природных ресурсов Природные пожары Лесные пожары
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор