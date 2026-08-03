Пожарная опасность остается высокой: в Казахстане за сутки зарегистрировали 13 лесных пожаров
3 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 13 лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии.
По регионам:
- Восточно-Казахстанская область – два пожара;
- Карагандинская область – один пожар;
- Государственный природный заповедник «Маркаколь» – один пожар;
- Государственный природный заповедник «Коргалжын» – один пожар;
- ГНПП «Баянаул» – один пожар;
- ГНПП «Каркаралы» – два пожара;
- ГЛПР «Ертіс орманы» – два пожара;
- ГЛПР «Семей орманы» – два пожара;
- РГП «Жасыл аймак» – один пожар.
Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сразу после поступления сообщения о пожаре силы и средства лесных учреждений были оперативно направлены к местам возгораний.
К тушению пожаров были привлечены вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством (ВСУ), авиапожарная служба, а также силы и средства государственной лесной охраны. В настоящее время в ряде регионов продолжаются работы по полной ликвидации отдельных очагов возгорания.
В связи с сохраняющейся жаркой погодой и прохождением грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая непрерывное авиационное и наземное патрулирование лесного фонда.
Ранее 2 августа зарегистрированы пять лесных пожаров.