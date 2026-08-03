Пожарная опасность остается высокой: в Казахстане за сутки зарегистрировали 13 лесных пожаров

3 августа 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 13 лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Минэкологии.

По регионам:

Восточно-Казахстанская область – два пожара;

Карагандинская область – один пожар;

Государственный природный заповедник «Маркаколь» – один пожар;

Государственный природный заповедник «Коргалжын» – один пожар;

ГНПП «Баянаул» – один пожар;

ГНПП «Каркаралы» – два пожара;

ГЛПР «Ертіс орманы» – два пожара;

ГЛПР «Семей орманы» – два пожара;

РГП «Жасыл аймак» – один пожар.

Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сразу после поступления сообщения о пожаре силы и средства лесных учреждений были оперативно направлены к местам возгораний.

К тушению пожаров были привлечены вертолет Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством (ВСУ), авиапожарная служба, а также силы и средства государственной лесной охраны. В настоящее время в ряде регионов продолжаются работы по полной ликвидации отдельных очагов возгорания.

В связи с сохраняющейся жаркой погодой и прохождением грозовых фронтов в стране сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Государственная лесная охрана и РГКП «Казавиалесоохрана» продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая непрерывное авиационное и наземное патрулирование лесного фонда.

Ранее 2 августа зарегистрированы пять лесных пожаров.